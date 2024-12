Tutto quello che c’è da sapere su Milan-Stella Rossa di Champions League

Tanto spazio concesso a Milan-Stella Rossa, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024. Stasera, alle ore 21:00, il Diavolo scenderà in campo a 'San Siro' per cercare di avere la meglio sulla compagine serba, allenata da Vladan Milojević, con l'auspicio di legittimare le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'! PROSSIMA SCHEDA