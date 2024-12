Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Milan-Stella Rossa

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bayer Leverkusen-Inter, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 terminata 1-0 per i padroni di casa alla 'BayArena'. Decide un gol del difensore Nordi Mukiele al 90'. Primo k.o. europeo per la squadra di Simone Inzaghi, che, però, ha fatto davvero poco per portare a casa il risultato.