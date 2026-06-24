Nessuna distrazione, nessuna sirena di mercato che possa togliergli la concentrazione: Santiago Gimenez ha le idee molto chiare, il suo presente e il suo futuro portano il nome della Coppa del Mondo. Alla vigilai dell'ultimo match della fase a gironi, il calciatore del Milan ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di Tv Azteca.

Milan, senti Gimenez: "Sono concentrato sul Messico e mondiale"

“Guarda, l’accordo che abbiamo preso era quello di lasciare tutto nelle sue mani, quelle del mio agente, e di non parlarmi di nulla almeno finché sarò qui con la mia nazionale. Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà, però l’accordo era questo: non toccare l’argomento durante il Mondiale."

Il 'Bebote' ha rivelato di aver stabilito una linea molto rigida da seguire con il proprio entourage per evitare che eventuali voci di trasferimenti o rinnovi possono intaccare le sue prestazioni. Niente indiscrezioni o commenti:

L'attaccante del Milan, poi, ha voluto sottolineare la straordinaria unicità del momento che sta vivendo, giocando un Mondiale davanti al pubblico del proprio paese:

"Per ora questa possibilità non mi toglie il sonno. Sono totalmente concentrato sulla Coppa del Mondo. Sono cose che si vivono pochissime volte nella vita, al massimo sei, come vediamo oggi. Però credo che siano dei momenti unici, che voglio sfruttare al massimo, e non voglio distrarmi con cose che non sono nemmeno nelle mie mani. Sento di voler lasciare tutto anche nelle mani di Dio, io mi concentro su quello che devo fare e basta"

La situazione: il Messico 'vola'

Mentre l'ambiente rossonero continua ad osservare le prestazioni dei suoi uomini,si gode il passaggio del turno. Il, infatti, ha entusiasmato moltissimo i suoi tifosi, blindando la qualificazione ai sedicesimi. L'obiettivo contro la Repubblica Ceca, infatti, sarà blindare il primo posto nel girone. Solo allora,, potrà iniziare a pensare al suo futuro: sarà ancora in rossonero?