I grandi cambiamenti nel calcio nascono da un incastro spesso perfetto tra necessità e occasioni. In casa Milan, l'arrivo di Amorim in panchina sta portando una ventata di innovazione. Con un Leao sempre più lontano dai colori rossoneri, la dirigenza ha già individuato il successore: Gonçalo Ramos.

Milan, la situazione Ramos e l'addio di Gimenez

Come riferito dal Corriere dello Sport, l'attaccante del PSG, fresco vincitore della Champions League, è reduce da una stagione vissuta in assoluta penombra., insieme al suo agente, sta valutando l'addio, e il Milan potrebbe strapparlo al club parigino per circa 40 milioni di euro.Per finanziare tutto ciò, però, servirebbe una cessione, e il candidato principale sembra essere proprio

Il futuro dell'attaccante messicano, infatti, sembra essere arrivato ad un bivio. Sbarcato a Milano nel 2025 dal Feyenoord per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, il calciatore ha vissuto una stagione da vero incubo: zero reti in campionato. La permanenza del messicano, perciò, non è così scontata come sembra, anzi. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi interessato un club di MLS: l'Orlando City.

Il club statunitense, che ha già chiuso gli accordi con Griezmann, punta con forte insistenza anche a Pierre Gignac. Le sorti dell'attacco rossonero, inoltre, passeranno anche dal giovane Francesco Camarda, contro riscattato dal Milan.