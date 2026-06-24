Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, in questo intenso periodo sta valutando attentamente l'attuale rosa rossonera per decidere chi tenere in vista della stagione 2026-2027 e chi, al contrario, potrà andare via nella sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, però, il tecnico ha anche iniziato a far arrivare sulla scrivania dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi i primi profili di spessore da lui particolarmente graditi come nuovi innesti.

Amorim punta Francisco Trincão: l'identikit del trequartista

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in cima alla lista dei desideri del portoghese, figuri con forza il nome di. Classe 1999, di nazionalità portoghese, Trincão è un trequartista e attaccante esterno con un passato non proprio fortunato tra le fila del Barcellona. Attualmente impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, il giocatore è da vari anni un punto di forza assoluto dello, dove è stato allenato e valorizzato proprio da Amorim nella fila dei 'Leões'.

Il calciatore, gestito dalla potente agenzia Gestifute di Jorge Mendes, è un profilo caldamente consigliato da Amorim come trequartista destro ideale del suo collaudato scacchiere tattico 3-4-2-1. Si tratta di un giocatore mancino naturale, che ama partire dal versante opposto per rientrare sul suo piede forte e sferrare la conclusione a rete o fornire il suggerimento perfetto per i compagni di squadra.

I numeri straordinari di Trincão nell'ultima stagione

Presenze totali : 54 partite ufficiali giocate.

: 54 partite ufficiali giocate. Gol realizzati : 13 reti messe a segno.

: 13 reti messe a segno. Assist serviti : 18 passaggi vincenti a referto.

: 18 passaggi vincenti a referto. Competizioni affrontate: campionato portoghese, Champions League e coppe nazionali.

L'ostacolo del prezzo: la valutazione dello Sporting Lisbona

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L'efficacia del numero 17 biancoverde è ampiamente testimoniata dai dati impressionanti accumulati nell'ultima annata sportiva disputata in Portogallo:Nelle idee tattiche di Amorim, Trincão rappresenterebbe un innesto perfetto da collocare al fianco di profili del calibro di, andando così a implementare la batteria di uomini 'sotto punta' che il mister ha intenzione di utilizzare nel suo nuovo Milan.Il problema principale di questa suggestiva pista di mercato, secondo il quotidiano sportivo romano, resta però legato esclusivamente al prezzo del cartellino. Attualmente sotto contratto con il club portoghese fino al 30 giugno 2030, Trincão viene valutato dallo Sporting Lisbona. Non si tratta certamente dell'unico giocatore caldeggiato dal nuovo tecnico lusitano, ma è comunque una pista caldissima da monitorare con la massima attenzione durante l'estate.