Il nuovo tecnico rossonero mette in cima alla lista dei desideri il talento dello Sporting Lisbona per il suo 3-4-2-1: i numeri super e il fattore Jorge Mendes
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, in questo intenso periodo sta valutando attentamente l'attuale rosa rossonera per decidere chi tenere in vista della stagione 2026-2027 e chi, al contrario, potrà andare via nella sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, però, il tecnico ha anche iniziato a far arrivare sulla scrivania dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi i primi profili di spessore da lui particolarmente graditi come nuovi innesti.
Amorim punta Francisco Trincão: l'identikit del trequartistaIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in cima alla lista dei desideri del portoghese, figuri con forza il nome di Francisco Trincão. Classe 1999, di nazionalità portoghese, Trincão è un trequartista e attaccante esterno con un passato non proprio fortunato tra le fila del Barcellona. Attualmente impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, il giocatore è da vari anni un punto di forza assoluto dello Sporting Lisbona, dove è stato allenato e valorizzato proprio da Amorim nella fila dei 'Leões'.
Il calciatore, gestito dalla potente agenzia Gestifute di Jorge Mendes, è un profilo caldamente consigliato da Amorim come trequartista destro ideale del suo collaudato scacchiere tattico 3-4-2-1. Si tratta di un giocatore mancino naturale, che ama partire dal versante opposto per rientrare sul suo piede forte e sferrare la conclusione a rete o fornire il suggerimento perfetto per i compagni di squadra.
I numeri straordinari di Trincão nell'ultima stagioneL'efficacia del numero 17 biancoverde è ampiamente testimoniata dai dati impressionanti accumulati nell'ultima annata sportiva disputata in Portogallo:
- Presenze totali: 54 partite ufficiali giocate.
- Gol realizzati: 13 reti messe a segno.
- Assist serviti: 18 passaggi vincenti a referto.
- Competizioni affrontate: campionato portoghese, Champions League e coppe nazionali.
L'ostacolo del prezzo: la valutazione dello Sporting LisbonaNelle idee tattiche di Amorim, Trincão rappresenterebbe un innesto perfetto da collocare al fianco di profili del calibro di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, andando così a implementare la batteria di uomini 'sotto punta' che il mister ha intenzione di utilizzare nel suo nuovo Milan.
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