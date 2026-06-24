Nominato ufficialmente nuovo allenatore del Milan lo scorso 16 giugno, il portoghese Rúben Amorim è già segretamente al lavoro da giorni per il club rossonero, in attesa di sbarcare fisicamente a Milano il prossimo lunedì 6 luglio. Come rivelato infatti da 'Tuttosport' oggi in edicola, Amorim sta già analizzando minuziosamente, insieme ai suoi collaboratori fidati, ai suoi match analyst e a qualche dirigente rossonero, i profili di tutti i giocatori attualmente sotto contratto con il Diavolo.

Amorim studia i 30 rossoneri: chi c'è e chi parte

Sotto la lente d'ingrandimento del tecnico ci sono ben 30 giocatori, divisi tra coloro che hanno disputato l'ultima stagione a Milano agli ordini di Massimiliano Allegri e i calciatori di rientro dai rispettivi prestiti. Tra questi ultimi figurano anche, acquistati rispettivamente a gennaio e marzo ma rimasti temporaneamente al Catanzaro e al Partizan Belgrado per terminare l'annata sportiva.

Rispetto alla squadra della stagione 2025-2026, si registrano già le prime defezioni certe: non ci sarà Niclas Füllkrug, rientrato per fine prestito al West Ham, e per ora rimarrà fuori anche Luka Modrić, che dovrà sciogliere le riserve ed esprimersi sull'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo annuale del suo contratto.

Il piano tattico: i quattro intoccabili e la rosa a 25

Ardon Jashari : acquistato dal Bruges per 39 milioni di euro, bonus inclusi.

: acquistato dal Bruges per 39 milioni di euro, bonus inclusi. Christopher Nkunku: prelevato dal Chelsea per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi.

In attesa dei nuovi acquisti che il team di lavoro integrato creato da Gerry Cardinale dovrà mettergli a disposizione, Amorim vuole prima capire con chi iniziare a lavorare a Milanello. Le sue idee sono chiare: ha chiesto espressamente la conferma di, e ha tutta l'intenzione di rivalutare e rilanciare i due investimenti più onerosi del mercato estivo 2025:

Per affrontare al meglio il gravoso doppio impegno tra Serie A ed Europa League, l'obiettivo prefissato da Amorim è quello di lavorare strettamente con una rosa di 25 giocatori complessivi: 22 elementi di movimento e 3 portieri.

I 10 giocatori in bilico secondo Tuttosport

Fikayo Tomori, Filippo Terracciano e David Odogu;

Youssouf Fofana, Ismaël Bennacer, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo;

Pervis Estupiñán, Santiago Giménez e la stella Rafael Leão.

Come fare, quindi, a scremare l'iniziale organico di 30 elementi considerando che andranno poi inseriti i nuovi colpi di mercato? Secondo il quotidiano torinese, sulla carta ci sono ben dieci profili illustri che ballano e rimangono fortemente in bilico:

Al contrario, sembrano destinate a salire le quotazioni di Yunus Musah (apprezzato per la sua estrema duttilità tattica) e di Samuel Chukwueze, dal momento che Amorim predilige ali d'attacco mancine in grado di convergere partendo da destra.

Le certezze per la Lista UEFA e il destino dei giovani

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In più, non tutti i giovani calciatori inizialmente aggregati al ritiro estivo rimarranno in prima squadra., insieme al terzo portiere, rappresentano le certezze assolute per le liste UEFA del club di Via Aldo Rossi.In quella stessa lista potrebbe rientrare anche uno solo tra i giovani talenti. Chi alla fine resterà escluso dal progetto tecnico verrà girato nuovamente in prestito per maturare esperienza, mentre andrà ancora decifrato il destino immediato dei neo-arrivati Cissé e Kostić.