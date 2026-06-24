Il tecnico lusitano analizza i 30 calciatori in organico prima dello sbarco a Milano: vuole blindare Maignan e Rabiot, ma ci sono dieci big sul filo del rasoio
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Nominato ufficialmente nuovo allenatore del Milan lo scorso 16 giugno, il portoghese Rúben Amorim è già segretamente al lavoro da giorni per il club rossonero, in attesa di sbarcare fisicamente a Milano il prossimo lunedì 6 luglio. Come rivelato infatti da 'Tuttosport' oggi in edicola, Amorim sta già analizzando minuziosamente, insieme ai suoi collaboratori fidati, ai suoi match analyst e a qualche dirigente rossonero, i profili di tutti i giocatori attualmente sotto contratto con il Diavolo.
Amorim studia i 30 rossoneri: chi c'è e chi parteSotto la lente d'ingrandimento del tecnico ci sono ben 30 giocatori, divisi tra coloro che hanno disputato l'ultima stagione a Milano agli ordini di Massimiliano Allegri e i calciatori di rientro dai rispettivi prestiti. Tra questi ultimi figurano anche Alphadjo Cissè e Andrej Kostić, acquistati rispettivamente a gennaio e marzo ma rimasti temporaneamente al Catanzaro e al Partizan Belgrado per terminare l'annata sportiva.
Rispetto alla squadra della stagione 2025-2026, si registrano già le prime defezioni certe: non ci sarà Niclas Füllkrug, rientrato per fine prestito al West Ham, e per ora rimarrà fuori anche Luka Modrić, che dovrà sciogliere le riserve ed esprimersi sull'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo annuale del suo contratto.
Il piano tattico: i quattro intoccabili e la rosa a 25In attesa dei nuovi acquisti che il team di lavoro integrato creato da Gerry Cardinale dovrà mettergli a disposizione, Amorim vuole prima capire con chi iniziare a lavorare a Milanello. Le sue idee sono chiare: ha chiesto espressamente la conferma di Mike Maignan e Adrien Rabiot, e ha tutta l'intenzione di rivalutare e rilanciare i due investimenti più onerosi del mercato estivo 2025:
- Ardon Jashari: acquistato dal Bruges per 39 milioni di euro, bonus inclusi.
- Christopher Nkunku: prelevato dal Chelsea per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi.
Per affrontare al meglio il gravoso doppio impegno tra Serie A ed Europa League, l'obiettivo prefissato da Amorim è quello di lavorare strettamente con una rosa di 25 giocatori complessivi: 22 elementi di movimento e 3 portieri.
I 10 giocatori in bilico secondo TuttosportCome fare, quindi, a scremare l'iniziale organico di 30 elementi considerando che andranno poi inseriti i nuovi colpi di mercato? Secondo il quotidiano torinese, sulla carta ci sono ben dieci profili illustri che ballano e rimangono fortemente in bilico:
- Fikayo Tomori, Filippo Terracciano e David Odogu;
- Youssouf Fofana, Ismaël Bennacer, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo;
- Pervis Estupiñán, Santiago Giménez e la stella Rafael Leão.
Al contrario, sembrano destinate a salire le quotazioni di Yunus Musah (apprezzato per la sua estrema duttilità tattica) e di Samuel Chukwueze, dal momento che Amorim predilige ali d'attacco mancine in grado di convergere partendo da destra.
Le certezze per la Lista UEFA e il destino dei giovaniIn più, non tutti i giovani calciatori inizialmente aggregati al ritiro estivo rimarranno in prima squadra. Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, insieme al terzo portiere Lorenzo Torriani, rappresentano le certezze assolute per le liste UEFA del club di Via Aldo Rossi.
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