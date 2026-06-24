Dal 1° marzo al 23 giugno, ovvero da Cremonese-Milan 0-2 di Serie A fino al tondo Portogallo-Uzbekistan 5-0 dei Mondiali: ieri pomeriggio, dopo ben 114 giorni di lunghissima attesa, Rafael Leão ha finalmente ritrovato la via del gol. Una rete definibile 'inutile' se guardiamo solo ai fini del tabellino finale, ma dotata di un'importanza capitale per il morale dell'attaccante rossonero, che è così tornato a festeggiare surfando come ai vecchi tempi.

Le dichiarazioni di Leão sul futuro e su Rúben Amorim

«In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di Rúben Amorim è che è molto bravo, ha fatto benissimo in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale».

Al termine del match dominato e vinto dalla sua Nazionale contro quella guidata in panchina dall'italiano Fabio Cannavaro, l'esternoaffrontando apertamente anche il tema caldo del suo futuro professionale:

Insomma Leão, dopo le 3-4 dichiarazioni recenti in cui considerava ormai chiuso il suo ciclo vincente al Milan e in cui si era, di fatto, messo spontaneamente sul mercato in vendita al miglior offerente, sembra aver fatto un passo indietro. Secondo quanto riportato oggi in edicola da 'Tuttosport', il classe 1999 sembra aver optato per una parziale retromarcia, confermando la volontà di ragionare insieme al proprio entourage sulla scelta migliore da fare una volta conclusa la kermesse iridata.

Il retroscena di Tuttosport: mancano le offerte ufficiali?

«Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata davvero difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi ha aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è tutto per loro».

La telefonata di Amorim e lo scenario di una clamorosa permanenza

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Evidentemente, quelle ricche proposte dalla Premier League inglese e dalla Liga spagnola che il calciatore pensava di avere già in tasca non sono mai pervenute al suo entourage. Di conseguenza, il giocatore ha preferito rimettere saggiamente tutto in discussione. Sul gol appena segnato – un pregevole piatto destro spedito dritto all'incrocio dei pali, accorrendo con tempismo dalle retrovie – Leão ha poi commentato con una dedica speciale:Il quotidiano torinese ha inoltre rivelato un importante retroscena: il nuovo allenatore rossonerogli ha telefonato personalmente, così come ha già fatto con tutti gli altri leader dello spogliatoio. Il tecnico portoghese attenderà senza fretta la decisione finale del suo connazionale.Anche se il rapporto con la tifoseria rossonera si è inevitabilmente deteriorato moltissimo nel corso delle ultime settimane, e nonostante la testa del giocatore sia ora rivolta esclusivamente ai Mondiali con il Portogallo, attenzione ai colpi di scena improvvisi: alla fine di questa telenovela,