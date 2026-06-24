La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nel vivo e la mattina di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, ha portato con sé una serie di indiscrezioni cruciali per il futuro della rosa rossonera. La redazione di PianetaMilan.it ha tracciato - con le sue Top News della mattina - le linee guida delle trattative che stanno infiammando l'ambiente, tra possibili addii eccellenti, clamorose retromarce e innesti studiati a tavolino per il nuovo corso tecnico.

1. Pulisic tentato dall'America: l'offerta shock del City Group

La notizia che più sta facendo tremare i tifosi rossoneri riguarda il futuro di. L'attaccante statunitense, attualmente impegnato con la sua Nazionale, è finito concretamente nel mirino del. La holding internazionale ha messo sul piatto un'offerta a dir poco faraonica per convincere il giocatore a sposare il progetto della Major League Soccer (MLS) con la maglia del

I dettagli dell'operazione evidenziano cifre fuori portata per i parametri italiani: 10 milioni di dollari a stagione per 5 anni, per un totale complessivo di 50 milioni. Sebbene Gerry Cardinale consideri il numero 11 assolutamente incedibile e un punto fermo del Milan del futuro, il giocatore non è rimasto indifferente davanti a questa proposta economica e ha iniziato a guardarsi seriamente intorno.

2. Dietrofront Leão: parziale marcia indietro sul futuro

Se sul fronte Pulisic c'è preoccupazione, arrivano segnali di parziale distensione da parte di. Dopo aver interrotto un digiuno dal gol durato ben 114 giorni nel roboante 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan, l'esterno rossonero ha rilasciato dichiarazioni significative nel post-partita ai microfoni di 'DAZN'.

Dopo le recenti uscite in cui sembrava considerare concluso il suo ciclo a Milano, Leão ha parzialmente corretto il tiro, dichiarando che prenderà una decisione definitiva sulla sua vita e sulla sua carriera soltanto dopo la conclusione della kermesse iridata. Una frenata istituzionale arrivata anche a causa delle mancate offerte concrete da Premier League e Liga, che starebbe spingendo l'entourage del numero 10 a riconsiderare una clamorosa permanenza alla corte del connazionale Rúben Amorim.

3. Dal Brasile: offerta ufficiale per Evertton Araújo del Flamengo

Il Milan si muove con decisione anche sul fronte degli acquisti e guarda con forza al mercato sudamericano. Secondo quanto rivelato in Brasile dal giornalista Leo José di 'Coluna do Fla', la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe presentatoper il cartellino di

Il mediano classe 2003, reduce da un'ottima stagione con il Flamengo (27 presenze e quasi 2.000 minuti giocati), rappresenta il prototipo ideale del calciomercato targato RedBird, fortemente basato sul lavoro di scouting e sull'analisi avanzata dei dati. L'operazione presenta la classica complessità legata alla multiproprietà del cartellino (diviso al 70% con il Flamengo e al 30% con il Volta Redonda), uno scenario che ricorda da vicino il vecchio caso André Luiz ma che il Milan punta a risolvere offrendo al giocatore un contratto quinquennale fino al 2031.

4. Amorim detta la linea: chiesto Francisco Trincão per il 3-4-2-1

Nel frattempo, il nuovo tecnico Rúben Amorim ha iniziato a recapitare alla dirigenza i primi precisi identikit per il suo assetto tattico. In cima alla lista dei desideri per la trequarti figura il nome di, talento portoghese classe 1999 attualmente in forza allo Sporting Lisbona, dove è già stato allenato con successo proprio da Amorim.

Il giocatore, assistito dall'agenzia Gestifute di Jorge Mendes, viene da una stagione straordinaria condita da 13 gol e 18 assist in 54 partite complessive. Amorim lo considera il profilo ideale da posizionare come trequartista destro nel suo 3-4-2-1, sfruttando la sua capacità di rientrare sul mancino. Lo scoglio principale resta la valutazione economica: il club di Lisbona non è intenzionato a fare sconti e richiede non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino.

5. Caccia al centravanti: triplice pista per l'attacco rossonero

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Gonçalo Ramos (PSG) : l'attaccante portoghese classe 2001 è in uscita da Parigi dopo una stagione da 12 gol. Valutato circa 40 milioni di euro, il Milan studia la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, facendo leva sui buoni rapporti con Jorge Mendes.

: l'attaccante portoghese classe 2001 è in uscita da Parigi dopo una stagione da 12 gol. Valutato circa 40 milioni di euro, il Milan studia la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, facendo leva sui buoni rapporti con Jorge Mendes. Nicolas Jackson (Chelsea) : ritorno di fiamma per il senegalese, reduce da un ottimo prestito al Bayern Monaco (11 gol in 34 partite). I rossoneri lo seguono sin dai tempi del Villarreal e valutano un inserimento con la formula del prestito.

: ritorno di fiamma per il senegalese, reduce da un ottimo prestito al Bayern Monaco (11 gol in 34 partite). I rossoneri lo seguono sin dai tempi del Villarreal e valutano un inserimento con la formula del prestito. Matviy Ponomarenko (Dinamo Kiev): è la vera e propria sorpresa rilanciata con forza dagli esperti di mercato nelle ultime ore. Il giovanissimo talento ucraino classe 2006, paragonato in patria a un mostro sacro come Andriy Shevchenko, ha attirato l'attenzione degli scout rossoneri grazie alla sua straripante forza fisica e a un fiuto del gol fuori dal comune, rappresentando una scommessa intrigante a lungo termine per il club.

La priorità assoluta del mercato estivo resta però l'acquisto di un grande numero 9 che possa fungere da fulcro centrale del gioco di Amorim. Secondo le indiscrezioni mattutine, la dirigenza sta lavorando intensamente sudi altissimo livello: