Il Milan, in questa imminente e caldissima sessione estiva di calciomercato, dovrà assolutamente concentrare i propri sforzi per acquistare un centravanti titolare di spessore. Si tratta di una delle primissime e imprescindibili necessità espresse dal nuovo allenatore, il portoghese Rúben Amorim, per far funzionare al meglio il suo modulo di gioco 3-4-2-1, un assetto tattico che come noto valorizza moltissimo i movimenti e le capacità sotto rete del punto di riferimento offensivo centrale.

I due bomber nel mirino del Milan ... al di là degli algoritmi

La pista Gonçalo Ramos: il fattore Jorge Mendes e i costi

Rendimento stagionale : 12 gol e 2 assist messi a referto in 45 presenze complessive.

: 12 gol e 2 assist messi a referto in 45 presenze complessive. Efficienza sotto porta : appena 1.704 minuti trascorsi sul terreno di gioco, con una media eccezionale di una contribuzione attiva a una rete della sua squadra ogni 122 minuti.

: appena 1.704 minuti trascorsi sul terreno di gioco, con una media eccezionale di una contribuzione attiva a una rete della sua squadra ogni 122 minuti. Situazione contrattuale e prezzo: sotto contratto con i francesi fino al 30 giugno 2028, ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato oggi in edicola dal 'Corriere dello Sport', sono principalmente due, al momento, i centravanti finiti nel mirino del club di Via Aldo Rossi. Ovviamente la dirigenza non esclude ulteriori 'new entries' a sessione estiva in corso, pronte a materializzarsi in base alle opportunità di mercato che algoritmi e analisi dei dati forniranno continuamente. Una pista caldissima porta direttamente a), l'altra a un gradito ritorno di fiamma perEntrambi classe 2001, i due attaccanti presentano numeri e background di altissimo livello internazionale. Il portoghese Ramos è considerato in uscita dal PSG dopo un'annata vissuta tra luci e ombre all'ombra della Torre Eiffel. Ecco i suoi dati nel dettaglio:

Il prezzo del cartellino è indubbiamente alto per le casse del Milan. Tuttavia, grazie agli ottimi uffici e ai canali diplomatici aperti con il club francese e con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, l'operazione potrebbe presto diventare economicamente sostenibile per i rossoneri. L'idea della dirigenza sarebbe quella di impostare l'affare con formule alternative – come un prestito con diritto o obbligo di riscatto – proponendo al calciatore uno stipendio intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, poco più di quanto percepito attualmente a Parigi.

Il ritorno di fiamma per Nicolas Jackson: la carta del prestito

I numeri in Germania : 11 gol e 4 assist totalizzati in 34 partite ufficiali tra tutte le competizioni.

: 11 gol e 4 assist totalizzati in 34 partite ufficiali tra tutte le competizioni. Impatto devastante: appena 1.320 minuti effettivi sul terreno di gioco, che testimoniano una media spaventosa di un contributo al gol per la sua squadra ogni 88 minuti.

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La seconda via porta invece al profilo di Nicolas Jackson, attaccante senegalese che ha fatto nuovamente ritorno al Chelsea dopo aver trascorso l'ultima esaltante annata calcistica in prestito al Bayern Monaco. In Baviera il classe 2001 ha dimostrato una straordinaria efficacia realizzativa:Il Milan segue con estremo interesse il ragazzo fin dai tempi della sua esplosione nella Liga spagnola con la maglia del Villarreal. Si tratta di un ritorno di fiamma mirato per un'operazione di calciomercato che, secondo i bene informati, potrebbe andare felicemente a buon fine sulla base di un prestito con diritto di riscatto da esercitare a fine stagione.