Un'importante e suggestiva indiscrezione di calciomercato sul Milan è giunta in queste ultime ore direttamente dal Brasile, più precisamente dal giornalista sportivo Leo José, noto reporter del 'Coluna do Fla' (pubblicazione che si occupa quotidianamente delle vicende in casa Flamengo). In base alle informazioni in possesso del collega sudamericano, il club rossonero avrebbe presentato nella giornata di ieri un'offerta ufficiale per l'acquisizione, a titolo definitivo, del cartellino di Evertton Araújo.

Chi è Evertton Araújo: i numeri del mediano nel mirino del Milan

Presenze totali : 27 partite disputate tra tutte le competizioni ufficiali.

: 27 partite disputate tra tutte le competizioni ufficiali. Minutaggio complessivo : ben 1.946 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

: ben 1.946 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Contributo realizzativo: un gol messo a segno e 2 assist vincenti per i compagni.

Classe 2003, di ruolo mediano naturale, Evertton Araújo si è messo in grande mostra nell'ultima stagione disputata con la prestigiosa maglia del 'Mengão'. Ecco nel dettaglio lo score e i dati statistici accumulati dal giocatore brasiliano:

Per assicurarsi le sue prestazioni sportive, il Diavolo ha formulato una proposta d'acquisto pari a 15 milioni di euro. Per il ragazzo, invece, sarebbe già pronto un ricco contratto di cinque stagioni, con una scadenza a lungo termine fissata al 30 giugno 2031. La dirigenza del Flamengo valuterà con attenzione la proposta per il suo centrocampista, attualmente legato al club di Rio de Janeiro fino al 31 dicembre 2028.

L'ostacolo della multiproprietà e il precedente con il Corinthians

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Lo scouting e i dati alla base del nuovo Milan targato RedBird

Il cronista Leo José ha inoltre ricordato un dettaglio burocratico fondamentale: il Flamengo possiede attualmente soltanto ildel giocatore, mentre il restante 30% è ancora saldamente nelle mani del suo precedente club d'appartenenza, il Volta Redonda. Quello delladei cartellini è un fatto piuttosto usuale e ricorrente in Sudamerica.Basta ricordarsi come il Milan si fosse scontrato con la medesima situazione mesi fa, quando andò a trattare il profilo dicon il Corinthians. Quell'operazione, impostata dall'ex amministratore delegato Giorgio Furlani con l'intermediazione strategica dell'agente Paolo Busardò, non andò poi a buon fine anche per queste complessità, oltre a questioni economiche. Di conseguenza, è presumibile ritenere che i 15 milioni di euro proposti dal Diavolo siano relativi esclusivamente all'acquisto della quota di cartellino in possesso del Flamengo.Il quesito ora sorge spontaneo tra gli addetti ai lavori: che sia proprio Evertton Araújo il primissimo colpo ufficiale del nuovo Milan targato interamente? Parliamo di una gestione societaria che, come noto, basa principalmente le proprie mosse di calciomercato sul lavoro approfondito dellointernazionale e sull'analisi deistatistici, piuttosto che sul contatto tradizionale e diretto con il terreno di gioco. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire la risposta del club brasiliano.