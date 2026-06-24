Il Diavolo si muove in Sudamerica e mette sul piatto una cifra importante per il classe 2003: le cifre del contratto e l'ostacolo legato alla multiproprietà
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Un'importante e suggestiva indiscrezione di calciomercato sul Milan è giunta in queste ultime ore direttamente dal Brasile, più precisamente dal giornalista sportivo Leo José, noto reporter del 'Coluna do Fla' (pubblicazione che si occupa quotidianamente delle vicende in casa Flamengo). In base alle informazioni in possesso del collega sudamericano, il club rossonero avrebbe presentato nella giornata di ieri un'offerta ufficiale per l'acquisizione, a titolo definitivo, del cartellino di Evertton Araújo.
Chi è Evertton Araújo: i numeri del mediano nel mirino del MilanClasse 2003, di ruolo mediano naturale, Evertton Araújo si è messo in grande mostra nell'ultima stagione disputata con la prestigiosa maglia del 'Mengão'. Ecco nel dettaglio lo score e i dati statistici accumulati dal giocatore brasiliano:
- Presenze totali: 27 partite disputate tra tutte le competizioni ufficiali.
- Minutaggio complessivo: ben 1.946 minuti trascorsi sul terreno di gioco.
- Contributo realizzativo: un gol messo a segno e 2 assist vincenti per i compagni.
Per assicurarsi le sue prestazioni sportive, il Diavolo ha formulato una proposta d'acquisto pari a 15 milioni di euro. Per il ragazzo, invece, sarebbe già pronto un ricco contratto di cinque stagioni, con una scadenza a lungo termine fissata al 30 giugno 2031. La dirigenza del Flamengo valuterà con attenzione la proposta per il suo centrocampista, attualmente legato al club di Rio de Janeiro fino al 31 dicembre 2028.
L'ostacolo della multiproprietà e il precedente con il CorinthiansIl cronista Leo José ha inoltre ricordato un dettaglio burocratico fondamentale: il Flamengo possiede attualmente soltanto il 70% del cartellino del giocatore, mentre il restante 30% è ancora saldamente nelle mani del suo precedente club d'appartenenza, il Volta Redonda. Quello della multiproprietà dei cartellini è un fatto piuttosto usuale e ricorrente in Sudamerica.
Lo scouting e i dati alla base del nuovo Milan targato RedBirdIl quesito ora sorge spontaneo tra gli addetti ai lavori: che sia proprio Evertton Araújo il primissimo colpo ufficiale del nuovo Milan targato interamente RedBird? Parliamo di una gestione societaria che, come noto, basa principalmente le proprie mosse di calciomercato sul lavoro approfondito dello scouting internazionale e sull'analisi dei dati statistici, piuttosto che sul contatto tradizionale e diretto con il terreno di gioco. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire la risposta del club brasiliano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA