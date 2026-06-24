Nel bel mezzo di un'estate rovente segnata dalle riforme societarie volute da Gerry Cardinale, il calciomercato del Milan inizia finalmente a prendere forma. Il club sette volte vincitore della Champions League ha messo nel mirino uno dei migliori talenti emergenti del calcio dell'Est Europa, un nome capace di far fare un romantico tuffo nel passato a tutto l'ambiente milanista.

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata direttamente dall'esperto agente sportivo Arkadiy Zaporozhanu, il quale ha confermato l'interesse concreto dei rossoneri per Matviy Ponomarenko, centravanti ucraino di proprietà della Dinamo Kiev. La notizia ha trovato subito ampia cassa di risonanza sui canali internazionali, posizionando il classe 2006 in cima alla lista dei profili monitorati dall'area scout di Via Aldo Rossi.

Chi è Matviy Ponomarenko: i numeri del "nuovo Shevchenko"

Nato l'11 gennaio 2006, Ponomarenko si è imposto all'attenzione dei principali osservatori europei grazie a una struttura fisica imponente e a una straordinaria precocità realizzativa. Le sue caratteristiche e la sua nazionalità hanno inevitabilmente fatto scattare il paragone più nobile possibile per i tifosi del Diavolo, quello con la leggenda

L'ultima stagione agonistica ha certificato la sua definitiva maturazione nella massima serie ucraina e nelle selezioni giovanili del suo Paese, dove viaggia a medie realizzative impressionanti:

Exploit in campionato : Ponomarenko ha trascinato l'attacco della Dinamo Kiev realizzando ben 13 reti nell'ultimo torneo. Arriviamo a 16 se contiamo anche quelli fatti in Coppa d'Ucraina e in Conference League.

: Ponomarenko ha trascinato l'attacco della Dinamo Kiev realizzando ben 13 reti nell'ultimo torneo. Arriviamo a 16 se contiamo anche quelli fatti in Coppa d'Ucraina e in Conference League. Impatto in Nazionale : ha debuttato con la Nazionale maggiore ucraina, segnando un gol nelle prime 3 presenze della sua carriera.

: ha debuttato con la Nazionale maggiore ucraina, segnando un gol nelle prime 3 presenze della sua carriera. Fisico da numero 9 moderno: Con i suoi 188 centimetri di altezza abbinati a un'ottima tecnica in velocità, incarna alla perfezione il prototipo del pivot offensivo moderno.

La collocazione tattica nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

L'interesse del Milan per il gioiello di Myronivka risponde a una precisa logica strategica legata all'arrivo del nuovo tecnico. L'allenatore portoghese, storicamente propenso a valorizzare i centravanti forti fisicamente, abili nel proteggere la sfera e capaci di attaccare la profondità (sulla scia del lavoro svolto con Viktor Gyökeres a Lisbona), vedrebbe nel giovane ucraino il perfetto profilo da svezzare e far crescere alle spalle di un bomber più esperto.

Ponomarenko, infatti, possiede caratteristiche complementari rispetto ai giovani già presenti nel vivaio rossonero, come Francesco Camarda. Se l'italiano fa dell'astuzia in area e della rapidità le sue armi principali, l'ucraino garantisce quella forza d'urto e quella fisicità necessarie per scardinare le difese più chiuse della Serie A. Entrambi potrebbero tornare utili come ricambi per un centravanti titolare di livello, che dovrà necessariamente arrivare nel corso del mercato estivo.

Prezzo del cartellino e concorrenza internazionale

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