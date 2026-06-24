In casa Milan, a pochi giorni dall'avvio ufficiale della sessione estiva di calciomercato (lunedì 29 giugno), rischia di scoppiare improvvisamente la 'grana' Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, attualmente impegnato in patria con la sua Nazionale per i Mondiali, ha infatti ricevuto un'offerta clamorosa: 10 milioni di dollari a stagione, per cinque anni, da parte del City Group, la nota holding che detiene anche la proprietà del Manchester City in Inghilterra.

L'offerta del City Group per Pulisic: il piano per la MLS

L'intenzione del City Group è molto chiara: fare dell'esterno rossonero l'uomo copertina della Major League Soccer statunitense (la MLS), facendogli indossare la maglia del. Secondo quanto riferito oggi in edicola da 'La Gazzetta dello Sport', Pulisic non è rimasto affatto indifferente davanti a un piatto così ricco da 50 milioni di dollari complessivi.

Il numero 11 rossonero, d'altronde, aveva già iniziato a guardarsi intorno al termine dell'ultima stagione, complice la mancata conquista di un posto in Champions League prima dei Mondiali, e questo a dispetto delle chiare intenzioni del proprietario del club, Gerry Cardinale.

La posizione di Gerry Cardinale: Pulisic è incedibile

Come vi abbiamo raccontato ieri su PianetaMilan.it, il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022. Cardinale vuole trattenere Pulisic a Milano, convinto che la seconda metà dell'ultima stagione – caratterizzata da ben 19 partite consecutive senza andare in gol – sia stata soltanto un caso isolato e un calo fisiologico.

Per la proprietà, il classe 1998 deve rimanere un punto fermo del Milan del futuro. Tuttavia, se da un lato la volontà del club è ferrea, dall'altro l'offerta contrattuale del City Group per l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è decisamente ghiotta. A questo si aggiunge un altro aspetto cruciale da considerare: la situazione contrattuale a Casa Milan.

Le cifre del contratto e il nodo del rinnovo con il Milan

Scadenza attuale : 30 giugno 2027.

: 30 giugno 2027. Opzione Milan : rinnovo unilaterale di un ulteriore anno (scadenza 30 giugno 2028) alle cifre attuali.

: rinnovo unilaterale di un ulteriore anno (scadenza 30 giugno 2028) alle cifre attuali. Ingaggio attuale : 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

: 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Bozza di accordo sfumata: prolungamento al 30 giugno 2030 a 5 milioni di euro più bonus a salire.

Per capire meglio la complessità della trattativa, ecco quali sono i numeri e i dettagli economici attualmente in gioco tra il calciatore e il club di Via Aldo Rossi:

Le parti hanno parlato a lungo di questo adeguamento, ma non si è mai trovata una quadra definitiva da un anno e mezzo a questa parte. Da un lato ha frenato il Milan, dall'altro ha iniziato a riflettere il giocatore, e il rinnovo non si è più concretizzato.

Il paradosso MLS e lo spettro del parametro zero

E ora? Che succederà? La proposta americana è molto ricca per l'attaccante, mentre al Milan non è ancora pervenuta alcuna offerta scritta. Qui, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sta il nodo principale della questione.

Le franchigie della MLS non hanno l'abitudine di pagare profumatamente i cartellini dei giocatori. Per far cambiare idea a Cardinale sullo 'status' di Pulisic servirebbe un'offerta scritta da capogiro. Allo stesso tempo, però, la dirigenza sa che potrebbe correre il rischio di perdere il proprio numero 11 a parametro zero tra un anno esatto.

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Se Pulisic dovesse restare senza firmare il prolungamento, il Diavolo sarebbe 'costretto' a blindarlo successivamente. A quel punto, forte di un'offerta economica in doppia cifra dall'America, l'entourage del giocatore potrebbe non accontentarsi più dei 5 milioni di euro netti all'anno proposti inizialmente.

Nella testa di Pulisic, a quanto pare, è maturata un'idea ben precisa: pretendere uno stipendio superiore a quello percepito attualmente da Rafael Leão, il quale, tra parte fissa e bonus, resta il più pagato della rosa toccando i 7 milioni di euro netti all'anno.