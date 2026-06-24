Giornata piena di novità in Casa Milan, dove la dirigenza è al lavoro per accontentare le richiesta del nuovo allenatore Ruben Amorim. Ci sono alcuni profili indicati dal tecnico portoghese come Francisco Trincão, Nicolas Jackson e Gonçalo Ramos che stanno iniziando a scaldare il mercato in entrata del Milan. Nel frattempo, al TAR di Milano si è svolta la seconda udienza per provare a bloccare la demolizione di San Siro. Dall'altra parte del mondo, Zlatan Ibrahimovic è finito al centro dell'attenzione mediatica per una serie di attriti con Alexi Lalas negli studi di 'Fox Sports'.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Ibrahimovic show a 'Fox Sports'

L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic come opinionista per ‘Fox Sports’ in occasione delcontinua a far discutere. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’ e ripreso dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dietro le quinte dell'emittente televisiva statunitense sono emersitra i tre volti principali della trasmissione:e l'americano

In particolare, sono Ibrahimovic e Lalas a essere protagonisti di continui battibecchi in diretta. Tra i media si discute se questa reciproca insofferenza sia reale o rappresenti solo una strategia televisiva di ‘Fox Sports’ per aumentare gli ascolti. L'inimicizia tra i tre opinionisti è diventata uno spettacolo imperdibile, a tratti più divertente delle partite stesse. Lo svedese fa impazzire Lalas, che secondo il ‘Daiy Mail’ non lo sopporterebbe ma continuerebbe a svolgere il suo lavoro con professionalità. La tensione sul set non sembra destinata a calare, mentre la produzione ha iniziato a sfruttare questi attriti per via del loro grande impatto sull'audience.

Vendita San Siro, l'udienza al TAR

Nella giornata di oggi (24 giugno), al TAR della Regione Lombardia si è svolta un'riguardante i ricorsi depositati contro la demolizione dell'attuale impianto. I giudici hanno riunito diverse istanze presentate da associazioni e cittadini contrari alla cessione della struttura e l’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza. Stando a quanto riferito da ‘Il Giornale’ la Corte dovrebbe esprimersi in via definitiva e

Durante l'udienza, le difese costituite dall'Avvocatura comunale e dai legali dei due club si sono scontrate con l’accusa. L'avvocato Veronica Dini ha contestato la linea difensiva, accusandola di aver sollevato argomentazioni politiche per delegittimare l'azione legale dei cittadini e il ruolo del TAR.

Calciomercato Milan, Amorim "chiama" Trincão

7 gol e addirittura 11 assist;

e addirittura 11 assist; 57.1 tocchi medi a partita;

a partita; 14 grandi occasioni create ;

; 1.4 di dribbling riusciti di media.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in cima alla lista dei desideri del portoghese, figuri con forza il nome di. Secondo 'La Gazzetta dello Sport',starebbe spingendo per portarlo al. In stagione, nel campionato portoghese, Trincão ha giocato 34 partite di cui 32 da titolare, giocando 2851 minuti totali. Ecco i suoi dati (estratti dal sito Sofascore):

Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore attuale è di 40 milioni di euro. Una cifra molto importante per le casse del club rossonero. Sarebbe quindi un colpo possibile, probabilmente, solo dopo la cessione di Rafael Leão.

Centravanti, corsa a due tra Nicolas Jackson e Gonçalo Ramos

Il reparto offensivo delha bisogno di una profonda ristrutturazione e gran parte del budget estivo potrebbe essere destinato al nuovo. Secondo quanto riportato oggi in edicola dal 'Corriere dello Sport', sono principalmente due, al momento, i centravanti finiti nel mirino del club di Via Aldo Rossi. Una pista che continua a scaldarsi porta direttamente a, mentre l'altra a un gradito ritorno di fiamma perOvviamente la dirigenza non esclude ulteriori 'new entries' a sessione estiva in corso, pronte a materializzarsi in base alle opportunità di mercato che algoritmi e analisi dei dati forniranno continuamente.