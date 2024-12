Champions League – Milan-Stella Rossa: la partita in diretta | LIVE News

Zarko Durovic, leggenda della Stella Rossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan di questa sera

Radovan Pankov, difensore del Legia Varsavia, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in vista del match Milan-Stella Rossa

Stasera, alle ore 21:00, il Milan affronterà la Stella Rossa in Champions League ed ecco tutti gli italiani che son passati per Belgrado

Ecco, di seguito, l'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' del match Milan-Stella Rossa, valevole per la 6^ giornata della Champions League

Stasera, alle 21:00, il Milan affronterà la Stella Rossa in Champions League ed ecco tutti i serbi che sono stati in rossonero

Stasera, alle ore 21:00, il Milan affronterà la Stella Rossa in Champions League e Rafael Leão dovrà guidare i rossoneri, orfani di Christian Pulisic

Rade Krunić, ex centrocampista del Milan oggi alla Stella Rossa, ha parlato ieri e ha spiegato perché ha lasciato i rossoneri a gennaio 2024

Alberico 'Chicco' Evani', ex rossonero, ha parlato di Milan-Stella Rossa di Champions League in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'