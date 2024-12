Milan-Stella Rossa, Ordine lancia l’allarme su Fonseca: poi trova l’antidoto per la difesa …

"E probabilmente anche con la panchina in bilico. Tra l'altro la Stella Rossa non è la stessa squadra maltrattata due mesi prima dall'Inter (4 a 0). E si ritrova reduce da una doppia goleada, una clamorosa (contro lo Stoccarda, 5 a 1), l'altra (in campionato) ancora più vistosa, 6 a 1. Può schierare Krunic, uno dei protagonisti della cavalcata finale dello scudetto 2022 finito prima in Turchia e poi rientrato dalle parti di casa sua".

"Alla difesa rossonera servirebbe un maestro come Thiago Silva"

"Nel Milan non c'è Pulisic. Assente dalla lista dei convocati anche Okafor per una lombosciatalgia. Al posto dell'americano «gioca Loftus Cheek» garantisce Fonseca che medita di modificare qualche pedina dello schieramento di Bergamo («non in difesa» tiene a precisare). Qui c'è almeno un esponente che merita fiducia e conferma. Si tratta di Gabbia che parla e si muove come un vero leader del gruppo. Un esempio? Gli chiedono della proposta di Costacurta di farlo subito capitano e lui risponde così: «Sarebbe un sogno ma se mai sarà dovrà essere fatto con i dovuti tempi e modi!». Attesa anche la prova di Theo Hernandez sul quale Fonseca garantisce lo stato di salute fisica dopo Bergamo. Ancora una volta insufficiente sul piano difensivo e non solo per il gol subito da CDK".