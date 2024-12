Milan-Stella Rossa, Pankov: “L’autogol, Pavlovic e Donnarumma: vi dico tutto” | Esclusiva PM

Hai condiviso lo spogliatoio con Marko Lazetic. Che tipo di giocatore era? Secondo te perché ha deluso al Milan?

"Io l'ho conosciuto come un ragazzo buono e talentuoso, anche se non abbiamo passato molto tempo insieme. Forse per lui andare al Milan in quel momento è stato un passo troppo grande. Sarebbe dovuto andare da qualche altra parte per essere sicuro di giocare e per un giovane giocatore è questa la cosa più importante. D'altra parte è anche vero che è difficile dire di no ad un grande club come il Milan".

"Nel calcio non c'è tempo per piangere" — Nel 2021 hai affrontato il Milan in Europa League. Come hai vissuto quella doppia partita in casa e in trasferta in cui avete pareggiato in entrambi i casi?

"Il ricordo di quelle partite non è bello, perché sia all'andata sia al ritorno si è giocato senza tifosi, il che è un disastro per il calcio. Penso che comunque in quei due match siamo stati la squadra migliore e avremmo meritato di passare il turno per poi fare più strada nella competizione".

Non voglio riportare alla mente brutti ricordi, ma cosa hai pensato quando hai segnato quell'autogol contro il Milan?

"Niente, solo all'azione successiva. Nel calcio non c'è tempo per piangere. E poi questo a volte fa parte del ruolo del difensore, può capitare".

Milan-Stella Rossa, Pankov: "Donnarumma mi ha impressionato. Ibrahimovic ..." — Qual è stato il giocatore del Milan che ti ha colpito di più?

"A dire il vero nessuno, tranne Gianluigi Donnarumma. Mi sarebbe piaciuto che Zlatan Ibrahimovic avesse speso qualche minuto in più in campo in quella doppia sfida".

Sei mai stato contattato da un club italiano o vicino ad un club di Serie A?

"No, mai. Ma mi piacerebbe poter dire, dopo la mia carriera, di aver giocato in Italia o in Inghilterra. Penso che i serbi e l'Italia siano sempre stati una buona combinazione per tanti atleti di diversi sport. Mi piace il vostro Paese e la vostra cultura. E quasi ogni vacanza trascorro del tempo in posti diversi in Italia".

"Pavlovic diventerà il miglior difensore della Serie A" — Credo che tu non abbia mai giocato insieme a Jovic e Pavlovic, ma secondo te perché fanno così tanta fatica al Milan? Soprattutto Jovic

"No, non abbiamo mai giocato insieme. Per come la penso io e per come intendo il calcio penso che non stiano lottando. Luka Jovic ha bisogno di più minuti per mostrare la sua qualità e in questo momento è una cosa inimmaginabile. Strahinja Pavlovic è ancora in fase di apprendimento degli avversari e del campionato. Sono abbastanza sicuro che diventerà il miglior difensore della Serie A".

Chi è stato il miglior avversario e miglior compagno di squadra che hai avuto nella tua carriera?

"Ho giocato con tanti grandi calciatori, ma se devo dire un nome dico Aleksandar Katai, pura magia del calcio. E per quanto riguarda l'avversario direi sicuramente Robert Lewandowski".