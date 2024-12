Milan-Stella Rossa, sfida a Maksimovic: è il ‘Messi’ serbo | VIDEO

Andrija Maksimovic, classe 2007, talento serbo che sfida Lamine Yamal sarà protagonista stasera in Milan-Stella Rossa di Champions League

Andrija Maksimovic, classe 2007, talento serbo che sfida Lamine Yamal sarà protagonista stasera in Milan-Stella Rossa, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Migliore in campo contro l'Inter, ha già debuttato nella Nazionale maggiore. Guarda il video del giornalista Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') sul gioiello biancorosso