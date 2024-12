Champions League, Milan in campo stasera: i risultati di ieri

Il Milan, stasera, affronterà la Stella Rossa in occasione della sesta giornata della Champions League, iniziata ieri con due risultati negativi per le italiane. L'Inter ha perso in casa del Bayer Leverkusen, mentre l'Atalanta ha perso, in casa, contro i campioni d'Europa del Real Madrid. Ecco i risultati di ieri e le partite in programma oggi.