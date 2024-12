CALCIOMERCATO MILAN

Stasera il Milan di Paulo Fonseca riceverà a 'San Siro' la Stella Rossa in Champions League, ma è innegabile come l'attenzione dei tifosi sia anche e soprattutto rivolta alle prossime sessioni di calciomercato. Con una vittoria stasera, infatti, la classifica europea del Diavolo assumerebbe un contorno decisamente positivo; altrettanto, però, non si può dire del campionato di Serie A. Il ritardo accumulato, in termini di punti, è tanto e serviranno rinforzi nella seconda parte di stagione per tentare la risalita. PROSSIMA SCHEDA