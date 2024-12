Milan-Stella Rossa, Fonseca ai tifosi delusi: “Vi capisco. Ma …”

Milan-Stella Rossa, Fonseca: "Siamo migliorati in attacco e in difesa" — «Abbiamo una grande chance, ma dobbiamo pensare solo alla partita contro la Stella Rossa, che sarà difficile. Poi penseremo alle ultime due gare e alla possibilità di arrivare tra le prime otto», ha spiegato Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della partita in conferenza stampa a Milanello.

Sul Milan che gioca meglio in Europa rispetto al campionato nazionale, il tecnico lusitano - le cui dichiarazioni sono state riprese, anche, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - ha detto: «Sono gare diverse. Credo che la squadra stia facendo sempre più anche in campionato quello che le riesce in Europa. Siamo migliorati in attacco e in difesa. In Champions le partite sono più aperte e c'è più spazio».

Sostegno di tutto il club nel lavoro dell'allenatore — Il Milan, che attenderà stasera la Stella Rossa a 'San Siro', non vive un bel momento e Fonseca ne è consapevole. «Se guardiamo i risultati siamo delusi, non siamo stati molto continui, ma abbiamo fatto delle buone partite, non solo in Champions. Se guardo il processo di crescita sono contento e fiducioso», ha ribadito il tecnico. Ed ai tifosi delusi per il momentaneo 7° posto in Serie A ha evidenziato: «Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi e mi dispiace. Ma stiamo lavorando per migliorare».

Fonseca ha chiosato la sua conferenza spiegandosi di non sentirsi in discussione, tutt'altro. Anzi, ha ribadito di sentire sempre il sostegno da parte di tutto il club. Anche in mancanza di risultati. «Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno».