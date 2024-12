Milan-Stella Rossa, l’ex Modic: “Ibrahimovic impressionante. Una volta …”

Milan-Stella Rossa, Modic svela com'è arrivato al Diavolo: poi l'aneddoto su Ibrahimovic

Sui sui esordi al Milan: "Sono di Kotor Varoš e dopo il torneo in Slovacchia dove mi sono messo in luce, gli scout del Milan hanno invitato me e mio fratello a venire per un allenamento di prova. Ci hanno detto di aver guardato l'intero torneo e di essere rimasti entusiasti di come abbiamo giocato. Dopo pochi allenamenti abbiamo firmato ufficialmente per il Milan e siamo rimasti nel club per i successivi otto anni".