Milan-Stella Rossa, El Fardou: “Krunic decisivo. Quel corner cambiò tutto”

"Sono sicuro che saremmo arrivati ​​in finale. Avremmo allora una strada aperta, ma questa è la vita. In alcune partite la fortuna e il destino sono stati dalla nostra parte, come nella preparazione contro il Salisburgo. Milojevic è la persona che può ridarti fiducia. Siamo tornati come una squadra diversa nel secondo tempo, convinti di poter fare qualcosa di incredibile. Certo, a volte serve una dose di fortuna".

"San Siro è sempre stato il mio sogno" — Sulla Stella Rossa di oggi: "Adesso lo Zvezda è diverso, ha un budget più grande e grandi persone, mentre ai miei tempi il punto di forza era la compattezza e il fatto che si faceva squadra. Se lo Zvezda vuole raggiungere il successo oggi, deve giocare da squadra, come ha confermato la partita contro lo Stoccarda. Quando abbiamo giocato contro il Milan ero felice di segnare, ma non siamo andati oltre e ha prevalso l'impressione di tristezza. Voglio sempre raggiungere traguardi alti e conquistare trofei, e dal mio punto di vista potevamo battere il Milan perché eravamo molto più bravi. Purtroppo non abbiamo avuto tanta fortuna e non abbiamo sfruttato alcune grandi occasioni come quelle avute da Gobeljic e Katai. Naturalmente fa tutto parte della fortuna calcistica e sportiva. Ora credo che possa tornare. Lo Zvezda ha preso fiducia con la vittoria sullo Stoccarda e giocherà diversamente contro il Milan, che in questa stagione non è perfetto e sembra che sia il momento giusto per conquistare qualche punto contro i rossoneri".

Su San Siro: "Quando sei bambino e guardi la tv, vedi tutti quei giocatori e quegli stadi, da quel momento il tuo sogno è giocare in stadi come San Siro e in Champions League, come la massima competizione per club. Se non sei felice e motivato di giocare a San Siro, dove sarai? Sono sempre stato felice e mi è piaciuto giocare in stadi come San Siro, Camp Nou, Parc des Princes. Questo è ciò che ogni giocatore vuole. Spero che tutti si divertano a giocare stasera. Non tutti hanno il privilegio di giocare partite del genere, solo il 10% dei calciatori ha avuto questo privilegio ed è necessario usarlo nel modo giusto".

Milan-Stella Rossa, El Fardou: "Krunic può fare la differenza" — Sul match: "La Stella gioca a San Siro e non ha niente da perdere. Serve solo che i giocatori siano sollevati e liberi, perché il Milan in questo momento non è ai massimi livelli. Radonjić è un giocatore incredibilmente bravo, quando è in forma e senza infortuni contribuisce molto alla squadra. Secondo me è lui la chiave della partita. Penso che Krunic possa cambiare rotta anche perché gioca contro la sua ex squadra. Può fare la differenza. C'è anche Silas, che sembra adattarsi meglio, e mi aspetto molto anche da Ivanić. Questi giocatori possono portare il vantaggio".