Stella Rossa, la rivelazione di Krunic: “Via dal Milan per questo motivo”

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Stella Rossa , partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 e, secondo quanto riportano le probabili formazioni dei quotidiani sportivi in edicola, l'ex rossonero Rade Krunic dovrebbe scendere in campo dall'inizio.

Milan-Stella Rossa, le parole di Krunic alla vigilia

Ieri Krunic, al Milan dall'estate 2019, quando arrivò dall'Empoli per 8 milioni di euro al gennaio 2024, quando è andato al Fenerbahçe per meno della metà, ha spiegato a 'Sky Sport' il motivo per cui ha lasciato il Diavolo a metà della scorsa stagione per la Turchia. Un'esperienza durata poco, visto che, da quest'anno, è un punto di forza della Stella Rossa di Vladan Milojević.