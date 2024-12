Milan-Stella Rossa, conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

Attualmente, la Stella Rossa sta dominando la Mozzart Bet Superliga , cioè la Serie A serba: la squadra di Vladan Milojevic è prima con 49 punti in 17 partite giocate e non ha ancora perso un match. Ha segnato 55 gol e ne ha subiti 9 , che ne fanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato serbo.

Discorso diverso, invece, in Champions League. I serbi sono 31esimi con 3 punti , hanno perso 4 partite contro Benfica, Inter, Monaco e Barcellona ed hanno vinto solo contro lo Stoccarda . Nella massima competizione europea, la Stella Rossa ha segnato 9 gol e ne ha subiti 17 .

La squadra di Belgrado gioca con un 4-2-3-1 . Milojevic è un allenatore pragmatico che, alla bellezza del gioco, preferisce un gioco difensivo . Per lui la cosa più importante è portare a casa i 3 punti. Un punto debole della Stella Rossa è la difesa , che commette gli stessi errori ed i tanti gol subiti in Champions League ne sono la prova.

Tra i giocatori più importanti ci sono: Mirko Ivanic, trequartista tornato in campo dopo 2 mesi di stop; l'ala destra Silas, in prestito dallo Stoccarda; Andrija Maksimovic, trequartista di 17anni.