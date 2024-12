Nella giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre , alle ore 21:00 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro si terrà il match tra Milan e Stella Rossa , a cui assisterà da spettatore interessato il Liverpool . E no, non è uno scherzo. I Reds di Arne Slot hanno giocato nella giornata di martedì 10 dicembre a Girona e hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Mohamed Salah , ma uno degli osservatori del club sarà alla 'Scala del Calcio' questa sera per guardare da vicino uno dei talenti che potrebbero scendere sul terreno di gioco. A riferirlo sono i colleghi di 'Mozzart Sport'.

Milan-Stella Rossa, scout del Liverpool a San Siro: ecco l'osservato

Secondo quanto riferito dal portale serbo, infatti, un membro della dirigenza del Liverpool, non meglio precisato, sarà presente allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro in occasione del match tra il Diavolo e la Stella Rossa. Ma chi è l'osservato speciale? Non si tratta di un giocatore del Milan, bensì di Andrija Maksimovic. Sulle sue tracce ci sarebbe già mezza Europa, nonostante ancora nessuno abbia presentato un'offerta al club. In patria, come aveva detto Dimitrije Nišavićdi 'Meridian Sport' in esclusiva a noi di 'PianetaMilan' qualche settimana fa, viene definito il Messi di Serbia.