"Sin dal suo trasferimento al Real Madrid, Luka è stato soggetto ad alti e bassi significativi, e ciò ha influito negativamente sulla sua progressione di carriera. Ha il potenziale per fare grandi cose, ma la mancanza di costanza gli ha impedito di entrare nella compagnia dei migliori al mondo. Forse avrebbe dovuto lavorare di più sulla preparazione mentale, sulla resistenza... Ma quando Luka è pronto e ha voglia di giocare, ce ne sono pochi migliori di lui. Spero che esca da questa crisi e dimostri cosa può fare ai tifosi del Milan. Gli auguro tutto il meglio!".

"Pavlovic nuovo Stam? Troppo presto. In Serbia dicono che è il nuovo Vidic" — Strahinja Pavlovic era partito bene al Milan e sembrava essere il miglior difensore per Paulo Fonseca. Qualcuno lo ha addirittura paragonato a Stam. Secondo te perché non trova spazio? "Strahinja Pavlović è un difensore centrale fantastico. È ancora giovane e ovviamente ha margini di miglioramento. Mi piacerebbe vederlo nella formazione titolare del Milan. Non ha mai giocato a livelli così alti come adesso e ha bisogno di tempo per adattarsi alla qualità delle partite di Serie A. È fisicamente dominante, è uno dei giocatori più agguerriti e determinati che abbia mai visto. È ancora troppo presto per paragonarlo a una leggenda come Stam. In Serbia si dice spesso che Strahinja è il nuovo Nemanja Vidić, ma bisogna aspettare... Ne parleremo tra 10 anni. Ha solo bisogno di tempo e questo dimostrerà quanto è bravo".

In 42 presenze con la nazionale serba ha ricevuto 14 cartellini gialli e un rosso. Secondo te la sua irruenza fisica può essere un limite oppure può migliorare sotto questo aspetto? "Riceve molti cartellini gialli perché è un "combattente" straordinario. A differenza di molti calciatori moderni, lo stile di gioco di Strahinja mi ricorda i giocatori più anziani che hanno dominato in passato. Il suo grande desiderio e sacrificio a volte possono diventare la sua debolezza. Tende ad esaurirsi nel suo desiderio di fare tutto per la sua squadra".

"Non è un giocatore “sporco” e maleducato, ma semplicemente un guerriero che va dove gli altri non vanno. Il suo primo allenatore, fin da ragazzino, mi disse che aveva sempre voglia di andare avanti, di aiutare gli attaccanti. Quando ottenevano un risultato favorevole nelle categorie junior, chiedeva il permesso di andare all'attacco e così spesso segnava gol. Quando avrà più esperienza sarà tra i migliori difensori del campionato".

Milan, Nišavic: "Maldini è l'idolo di Simic. Ritorno in Italia? Chi lo sa" — Hai avuto l'opportunità di parlare con Jan-Carlo Simic. Lo hai trovato felice della sua nuova esperienza all'Anderlecht? "Jan-Carlo Simic è un ragazzo incredibilmente maturo considerando che ha solo 19 anni. Le sue opinioni personali sono molto intelligenti. È un grande lavoratore ed è completamente calmo e modesto. È felice all'Anderlecht perché ha avuto l'opportunità di giocare con costanza. La società crede in lui e questo per lui significa molto. È regolarmente tra i primi 11 e sta pian piano guadagnando fiducia. Le buone partite all'Anderlecht gli hanno permesso di giocare per la nazionale A della Serbia. È così che ha realizzato i suoi sogni. Penso che sia uno dei più grandi talenti che la Serbia abbia attualmente".

Ha parlato molto bene di Maldini e di tutti i suoi compagni al Milan, sembra essere molto legato a loro. Pensi che possa tornare al Milan in futuro? Se sì, con quali tempistiche? "Paolo Maldini è l'idolo d'infanzia di Jan-Carlo. Era felice di incontrarlo. È orgoglioso del fatto che sia stato Maldini a portarlo al Milan. Simić sottolinea che i suoi compagni a San Siro lo hanno accolto molto bene e gli sono stati di grande supporto. Si è innamorato di Milano. È un peccato che non abbia avuto un'occasione migliore per mettersi alla prova lì. Credo che nei prossimi anni brillerà sulla scena europea e che raggiungerà il livello del Milan. Tornerà in Italia? Nessuno lo sa. Mi piacerebbe vederlo nella Premier League inglese".

"Erakovic e Maksimovic potrebbero essere buoni rinforzi" — Ci sono calciatori serbi o giocatori della Superliga serba che hanno il potenziale per giocare nel Milan? "La Serbia è nota per i suoi giocatori di talento. Sono sicuro che ci siano giocatori che hanno potenziale per la Serie A e per il Milan. Innanzitutto devo dire che mi dispiace che alcuni top player non siano arrivati ​​a quel livello. Intendo calciatori esperti, che sicuramente non giocheranno a livelli così alti adesso. Mirko Ivanić è da anni il leader della Stella Rossa e credo che avrebbe fatto bene nel calcio italiano se se ne fosse andato 5 anni fa. E' tardi adesso".

Sai dirmi qualche nome di calciatori serbi non così famosi che diventeranno forti in futuro? "Si possono sempre individuare molti ragazzi di talento nella Superliga. Ti dirò alcuni nomi che adesso giocano in Serbia, o che hanno effettuato trasferimenti di recente, tutta Europa parla molto di Andrija Maksimović. Il giovane trequartista della Stella Rossa è soprannominato "il Messi di Zvezda". Grande tecnica. L’unica domanda è quale grande club riuscirà ad ingaggiarlo. Spero che avrà una grande carriera. Deve restare calmo e concentrato sull'allenamento. Adesso tutti parlano di lui e questo può avere un effetto negativo su un 17enne. Recentemente è diventato il più giovane debuttante nella storia della nazionale serba".

"Assicurati di prestare attenzione a Mihajlo Cvetković. L'attaccante di Čukaricki di Belgrado due anni fa vinse la Scarpa d'Oro d'Europa nella categoria cadetti. È abile e agile. E' un fantastico marcatore. Ricorda Sergio Aguero nella corporatura e nello stile di gioco. Gli auguro tutto il meglio. Vasilije Kostov attualmente attira molta attenzione. Gioca ancora nelle giovanili della Stella Rossa, ma è molto abile. Lo aspetto presto nella prima squadra del campione serbo. Alcuni grandi giocatori hanno recentemente lasciato la Serbia. Strahinja Erakovic ha firmato per lo Zenit russo. Penso che in futuro sarebbe un grande rinforzo per il Milan, ma anche per qualsiasi top club europeo. È simile a Strahinja Pavlović. Inoltre, la Serbia ha un eccellente terzino destro: Kosta Nedeljković. Si è trasferito dalla Stella Rossa all'Aston Villa la scorsa estate".