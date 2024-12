Milan-Stella Rossa, tocca a Leao essere decisivo

In fin dei conti, ha qualcosa da farsi 'perdonare'. Leao, infatti, non va in gol in Champions a 'San Siro' da più di un anno: 7 novembre 2023, Milan-PSG 2-1, quando realizzò una rete in rovesciata e fornì una prestazione mostruosa, tanto in attacco quanto in difesa.