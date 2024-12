Milan-Stella Rossa, numeri e dove vederla: ecco ciò che c’è da sapere

QUI STELLA ROSSA

La Stella Rossa arriva da una convincente vittoria in campionato per 6-0 contro il Tekstilac Odžaci. I serbi in patria sono campioni in carica dal 2017/18 e stanno dominando anche la Super Liga attuale, in vetta a +12 dalla prima inseguitrice. In Champions League la musica è diversa, la formazione di Milojević ha iniziato male perdendone quattro su quattro avendo comunque un calendario complicato, ma nel turno precedente si è imposta a sorpresa con un netto 5-1 casalingo contro lo Stoccarda che ha ridato slancio. Nel 4-2-3-1 di riferimento, cambiando spesso il portiere, va sottolineata la coppia Spajić-Djiga dietro, la presenza del grande ex Krunić in mediana, Ndiaye, Ilic e Silas in pericoli in avanti.