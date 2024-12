Milan-Stella Rossa, senza Pulisic i rossoneri si affideranno a Leao

Contro lo Slovan Bratislava , Fonseca fece partire Okafor dal 1' al posto di Leao, probabilmente per far riposare il suo numero 10. Poi, prima dell'inizio del secondo, c'è stato il cambio e Leao ha ripagato col gol dell' 1-2 per i rossoneri. Ma stasera, niente turnover: Okafor non ci sarà per lombosciatalgia ed il numero 10 del Milan sarà accompagnato da Musah a destra e Loftus-Cheek sulla trequarti.

Leao ha già giocato contro la Stella Rossa in occasione dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020/2021. In quelle due partite, finite entrambe in parità, il portoghese, alla sua seconda stagione in rossonero, non lasciò il segno. Egli, stasera, potrebbe giocare in una posizione tra l'esterno sinistro e la punta centrale, in modo tale da poter sfruttare i movimenti di Morata. LEGGI ANCHE: Evani: “Contro la Stella Rossa nacque il grande Milan. E stasera …” >>>