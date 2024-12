Nenad Tomovic, ex difensore di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Stella Rossa, match di Champions League

Nenad Tomovic , ex difensore di Serie A , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Mozzart Sport', portale serbo, soffermandosi in modo particolare sulla sfida Milan - Stella Rossa di Champions League . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Stella Rossa, Tomovic snobba il Diavolo: poi mette in guardia su Radonjic

"La Stella Rossa può giocare contro chiunque, non importa se Milan, Real Madrid… Contro lo Stoccarda era chiaro che hanno imparato dagli errori commessi. C’era molta meno incertezza rispetto alle partite precedenti ed è per questo che hanno vinto. Dopo il 5-1 sarà sicuramente piena di fiducia e arriveranno a Milano con un’atmosfera positiva. Non mi sorprenderei se arrivasse un risultato positivo, il Milan è forte, ma non troppo forte e invincibile".