Milan-Stella Rossa, la probabile formazione per la Champions League

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato la probabile formazione dei rossoneri di Fonseca per Milan-Stella Rossa, ricordando come il Diavolo dovrà fare a meno di Christian Pulisic, fuori causa per una lesione di basso grado al gemello mediale del polpaccio destro. Ci sono due idee nella testa dell'allenatore portoghese: una porta a Ruben Loftus-Cheek trequartista tattico del 4-2-3-1; l'altra ad Álvaro Morata. A quel punto, giocherebbe centravanti Tammy Abraham.