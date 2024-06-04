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HALL OF FAME AC MILAN: RUUD GULLIT

Campioni Rossoneri: Gullit nelle Leggende del Milan

IL SOPRANNOME DI GULLIT

STATISTICHE GULLIT AL MILAN

171 Presenze Totali

Presenze Totali 56 Gol Totali

Gol Totali 125 Presenze in Serie A

Presenze in Serie A 38 Gol in Serie A

IL TRIO OLANDESE

LA CARRIERA

Sacchi e Gullit: “Quel Milan oltre l’impossibile: avanti di 20 anni”

nasce ad Amsterdam il 1 settembre 1962.di grande fisicità, è uomo simbolo della rinascita rossonera targata. Con i rossoneri conquista tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe europee e tre Supercoppe di Lega. Al suo primo anno (1987) è già, l'anno successivo èCampione d’Europa del 1988. Ha giocato anche nel Feyenoord, nel PSV, nella Sampdoria e nel Chelsea. Pelè lo ha inserito nellala lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA.Ruud Gullit incarna alla perfezione il modello ditipico della scuola olandese e tanto caro ai canoni del calcio moderno.: la prorompente fisicità, unita ad una intelligenza calcistica fuori dal comune, fanno del campione, di volta in volta, eccellente difensore centrale, inarrivabile centrocampista offensivo, vigoroso attaccante centrale. Gullit aveva un'irresistibile capacità di progressione e un notevole stacco di testa.In realtà sono due i soprannomi di Ruud Gullit:. Quest'ultimo nomignolo è stato coniato per lui da Gianni Brera in riferimento alla sua folta capigliatura formata da dreadlock medio-lunghi, simile alla criniera di un leone. Il primo invece gli è stato attribuito daGullit in rossonero ha totalizzato:Con Franke Marco, Ruudha costituito il più famoso trio olandese della storia del calcio, lasciando il segno tanto al Milan quanto con la nazionale oranje tra gli anni 80 e 90.Ruud Gullit è stato un’icona del Milan e del calcio italiano a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ha rappresentatointernazionale diche, nell’estate 1986, ne ammira personalità e fisicità a Barcellona nel Trofeo Gamper cui il Milan partecipa da comprimario. Gullit è ilche serve a Berlusconi per risollevare, nell’estate 1987, le sorti tecniche del Milan e recuperarne visibilità sul palcoscenico del calcio italiano. Del primissimo Milan di, Ruud è l’eccentrico valore aggiunto: il tecnico di Fusignano, seppur votato a rigidi schemi tattici, comprende che il talento dell’olandese non può essere soffocato e così Gullit esplode la sua potenza diventando, a seconda delle occasioni e delle necessità, centrocampista, ala, centravanti.

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Gullit pallone d'oro

Il trio Gullit-Van Basten e Rijkaard

La Sampdoria e il Chelsea

COSA FA OGGI GULLIT

LA LITE GULLIT-CAPELLO

Sempre con esiti irresistibili, tant’è che nella stagione 1987-88 Gullit trascina letteralmente il Milan alla conquista dell’undicesimo titolo nazionale, realizzando reti di splendida fattura e confermandosi uomo squadra di sublime qualità.Le peculiarità del Tulipano Nero, già emerse in Olanda, sono ora sotto gli occhi di tutti: a fineGullit è miglior giocatore d’Europa. La conquista del, oltre a rappresentare motivo d’orgoglio per il talento olandese e tutto il popolo rossonero, fa da volano alle ambizioni del centrocampista che nell’estate 1988, insieme con il formidabile Van Basten, compagno di successi al Milan, guida la nazionale olandese alla conquista del primo trofeo continentale.Nella stagione successiva 1988-89 il duomilanista diventa un trio:convince Rijkaard a raggiungerlo al Milan e la formazione rossonera si lancia nella splendida cavalcata continentale che culmina con l’epica notte di Barcellona, in cui la stella di Ruud brilla con due delle quattro reti milaniste a conquista della Coppa dei Campioni. Indimenticabile la prima marcatura, che rappresenta il sigillo della leadership di Gullit e l’emblema della felicità con cui Ruud contagia i tifosi. Nella storia rimane scritto, però, anche il 5-0 rifilato al grande Real Madrid.Ruud vive con alti e bassi le successive quattro stagioni rossonere. Infortuni costanti e clamorosi ritorni, momenti di stallo e gol - come quello fondamentale siglato nel 1993, contro l’Inter nel derby di ritorno, per spezzare il tentativo di rimonta in classifica dei nerazzurri -, il campione olandese è ancora uno dei simboli del Milan con il quale vince due scudetti, una Coppa dei Campioni e altri trofei.Il grande amore si interrompe nell’estate 1993: Gullit si rende conto di non essere più l’unico idolo della tifoseria, passando così allae diventandone leader e goleador. La classica nostalgia canaglia riporta Ruud al Milan ma i tempi sono cambiati: Gullit non può essere più protagonista e, dopo un frettoloso ritorno a Genova, il Tulipano Nero spende le ultime energie di una entusiasmante carriera in Inghilterra, al, in tempo per mostrare gli ultimi sprazzi di una classe immensa. Gullit diventa anche tecnico dei londinesi con i quali conquista, nel 1997, prima volta per un allenatore così giovane e non britannico, laPer chi si stesse chiedendo: che fine ha fatto Gullit?, ecco la risposta. Smesso con il calcio, ha provato la carriera da, ma senza grandi risultati. Ha allenato Chelsea, Newcastle, Olanda Under 19, Feyenoord, Los Angeles Galaxy e Terek Groznyi. Capito che non era la sua strada, si è dedicato ad altro. Nel 2017 ha scritto un'Non guardare la palla. Che cos’è (davvero) il calcio', mentre nel marzo 2019 viene scelto come ambasciatore per l’Europeo 2020. Nel frattempo è un apprezzato: fa l'opinionista per beIN Sports e Ziggo Sport.Ruud Gullit il 28 Novembre 1992 venne alle mani con, suo allenatore, dopo un'accesa discussione avvenuta in seguito ad una sua esclusione dai titolari di Juventus-Milan di campionato. L'anno dopo venne ceduto alla Sampdoria. Ecco il racconto di quella volta che Gullit litigò con Capello

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Dopo 20 anni è arrivata la pace tra Gullit e Capello, sancita dal video qui sotto

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IL RAPPORTO GULLIT-SACCHI

GULLIT: "TRE GIORNI CON SACCHI E CHIAMAI IL DOTTORE"

Se il Milan è diventato grande è grazie ai suoi campioni, ma anche grazie a Sacchi e alle sue martellanti idee. Un allenatore fuori dal tempo e dal normale, ma non facile da assecondare. Qui sotto due aneddoti che ha raccontato Gullit a proposito dell'allenatore di Fusignano e uno dello stesso Sacchi, su un periodo di astinenza sessuale proposto da Berlusconi alla squadra (e che Gullit non prese benissimo)

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GULLIT E L'ANEDDOTO HOT CON...SACCHI SOTTO LE DOCCE

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SACCHI: BERLUSCONI DISSE 'NO SESSO', GULLIT RISPOSE COSI'

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CURIOSITA' SU RUUD GULLIT

Il cappello con le treccine di Gullit e la pubblicità

Da Bob Marley a Mandela

Gullit e..le donne

Gullit, Berlusconi e..il sesso

Al Chelsea come allenatore-giocatore

Il libro

Lediventano un vero e proprio cult: a San Siro si vendono migliaia di, da indossare sugli spalti e sventolare in occasione delle innumerevoli prodezze del campione olandese. Un precursore rispetto alle successive parrucche dei 'capelloni' Valderrama, Fellaini ecc.. E le trecce irrompono come simbolo di successo anche nel campo della: Gullit, vera e propria icona glamour, è nel 1989 tra i primissimi calciatori a prestarsi a spot pubblicitari. In particolare, resta nella storia quella in cui si mette alla guida di un’utilitaria.La particolare capigliatura con le treccine rasta lo rendono particolarmente somigliante al mitico cantante: ed è proprio attraverso la musica che Ruud, con l’aiuto del gruppo dei Revelation Time, riesce a veicolare messaggi anti razzisti. Fa clamore la dedica del Pallone d’Oro 1987 a Nelson, all’epoca simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica; per cercare di smuovere le coscienze, sensibilizzandole al tema, Ruud incide il singolo “South Africa”.La prestanza fisica, il sorriso beffardo, l’enorme simpatia fanno dell'olandese, oltre che sportivo apprezzato, un eroe del popolo femminile. Ruud ama lee ne è costantemente ricambiato. Tre matrimoni, innumerevoli flirt, Ruud è protagonista dei rotocalchi pronti a coglierne ogni avventura sentimentale.Secondo un divertente aneddoto recentemente svelato da Sacchi, ilè così importante perche, sollecitato dal presidentead un mese dialla vigilia delle finale di Coppa Campioni del 1989, Ruud risponde con la consueta disarmante semplicità affermando che....! Ecco il video in cui Sacchi spiega l'accaduto [gzn_embed_content src="videogazzetta" url="https://video.gazzetta.it/video-embed/71355b98-74fb-11e9-affc-fa5e7ca53fa0?"]Ruud è stato personaggio di culto ed innovatore anche in Inghilterra, assumendo l’originale ruolo di, con pieni poteri di mercato, nella sua esperienza al Chelsea. Dopo un periodo di adattamento, Gullit vive a Londra una seconda giovinezza calcistica e non solo; stadi pieni e testa sgombra, Ruud segna e fa segnare. La sua strepitosa capacità di adattamento è ancora una volta apripista a grandi cambiamenti: grazie a lui gli inglesi cominciano a vincere le proverbiali diffidenze calcistiche verso gli stranieri. La bella vittoria in Coppa d’Inghilterra nel 1997 lo catapulta nella storia del calcio inglese: Gullit è il più giovane tecnico a conquistare questo trofeo nonché il primo senza nazionalità britannica. La lunga esperienza didi tutto il mondo hanno certamente consentito a Gullit di maturare grandi conoscenze tecnico–tattiche.Nel suo“How to Watch Football” emergono sia la capacità di osservazione di Ruud, calciatore, manager e opinionista, sia il suo modo 'open minded' di intendere la vita: lungi dal sentirsi un supereroe, Gullit guarda con attenzione e acuto spirito critico alle esperienze calcistiche della sua Olanda, confrontate con le più concrete ma spesso vincenti scuole italiana e spagnola.

LE DOMANDE PIU' FREQUENTI SU GULLIT:

Quante Champions ha vinto Gullit?

Quanti Palloni d'oro ha vinto Gullit?

Quanti figli ha Gullit? E chi è la moglie di Gullit?

PALMARES GULLIT

Da calciatore:

Da allenatore:

Premi individuali:

Ruud Gullit ha vinto in carriera due Champions League, o meglio,, come si chiamavano allora. La prima nel 1988-89, la seconda nel 1989-90). Ma aprì un'epoca d'oro per il Milan e il calcio italiano. Dopo di lui Van Basten ne vinse due consecutivi, poi Lothar Matthäus dell'Inter e ancora Papin e Van Basten con la maglia del Milan (anche se il francese si era distinto con la maglia dell'OM). Un dominio tutto...italiano, per così dire.La vita privata di Gullit è stata alquanto movimentata. L'olandese si è infattie ha avuto da ciascun matrimonio due figli. Le ex mogli in questione sono Yvonne de Vries, Cristina Pensa e Estelle Cruyff, mentre i nomi deisono Maxim, Joelle, Charmayne, Quincy, Sheyenne e Felicity.1 titolo olandese (1983-84), 1 Coppa d’Olanda (1984)2 titoli olandesi (1985-86; 1986-87): 3 Campionati italiani (1987-88; 1991-92; 1992-93); 3 Supercoppe d’Italia (1988; 1992; 1994); 2 Coppe dei Campioni (1988-89; 1989-90); 2 Coppe Intercontinentali (1989; 1990); 2 Supercoppe europee (1989; 1990)1 Coppa Italia (1994): 1 Campionato d’Europa (1988)Coppa d’Inghilterra (1997)Calciatore olandese dell'anno (1984; 1986) Pallone d’Oro (1987) Calciatore dell’anno World Soccer (1987; 1989) In 29esima posizione della lista World Soccer dei “Migliori calciatori del XX secolo” (1999) In 18esima posizione della lista IFFHS dei “Migliori calciatori del XX secolo” (2000) Inserito nel FIFA 100 (2004, classifica relativa ai più grandi calciatori viventi) Fa parte delle "Leggende del calcio" del Golden Foot (2011)

QUI LA HALL OF FAME DEL MILAN E TUTTE LE SCHEDE DEI GIOCATORI

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