Ruud Gullit
10
- Età:
- 63 (1 September 1962)
- Altezza:
- 1.91 m
- Peso:
- 88 kg
Profilo
[gzn_video id=909868 autoplay=true]
HALL OF FAME AC MILAN: RUUD GULLITRuud Gullit nasce ad Amsterdam il 1 settembre 1962. Centrocampista offensivo di grande fisicità, è uomo simbolo della rinascita rossonera targata Berlusconi. Con i rossoneri conquista tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe europee e tre Supercoppe di Lega. Al suo primo anno (1987) è già Pallone d'Oro, l'anno successivo è capitano della nazionale olandese Campione d’Europa del 1988. Ha giocato anche nel Feyenoord, nel PSV, nella Sampdoria e nel Chelsea. Pelè lo ha inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA.
Campioni Rossoneri: Gullit nelle Leggende del MilanLe caratteristiche tecniche: Ruud Gullit incarna alla perfezione il modello di calciatore universale tipico della scuola olandese e tanto caro ai canoni del calcio moderno. Il ruolo: la prorompente fisicità, unita ad una intelligenza calcistica fuori dal comune, fanno del campione, di volta in volta, eccellente difensore centrale, inarrivabile centrocampista offensivo, vigoroso attaccante centrale. Gullit aveva un'irresistibile capacità di progressione e un notevole stacco di testa.
IL SOPRANNOME DI GULLITIn realtà sono due i soprannomi di Ruud Gullit: Tulipano nero e Simba. Quest'ultimo nomignolo è stato coniato per lui da Gianni Brera in riferimento alla sua folta capigliatura formata da dreadlock medio-lunghi, simile alla criniera di un leone. Il primo invece gli è stato attribuito da Carlo Pellegatti
STATISTICHE GULLIT AL MILANGullit in rossonero ha totalizzato:
- 171 Presenze Totali
- 56 Gol Totali
- 125 Presenze in Serie A
- 38 Gol in Serie A
IL TRIO OLANDESECon Frank Rijkaard e Marco Van Basten, Ruud Gullit ha costituito il più famoso trio olandese della storia del calcio, lasciando il segno tanto al Milan quanto con la nazionale oranje tra gli anni 80 e 90.
LA CARRIERARuud Gullit è stato un’icona del Milan e del calcio italiano a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ha rappresentato il primo grande acquisto internazionale di Silvio Berlusconi che, nell’estate 1986, ne ammira personalità e fisicità a Barcellona nel Trofeo Gamper cui il Milan partecipa da comprimario. Gullit è il leader e l’uomo immagine che serve a Berlusconi per risollevare, nell’estate 1987, le sorti tecniche del Milan e recuperarne visibilità sul palcoscenico del calcio italiano. Del primissimo Milan di Sacchi, Ruud è l’eccentrico valore aggiunto: il tecnico di Fusignano, seppur votato a rigidi schemi tattici, comprende che il talento dell’olandese non può essere soffocato e così Gullit esplode la sua potenza diventando, a seconda delle occasioni e delle necessità, centrocampista, ala, centravanti.
Sacchi e Gullit: “Quel Milan oltre l’impossibile: avanti di 20 anni”
[gzn_video id=1489241 autoplay=true]Sempre con esiti irresistibili, tant’è che nella stagione 1987-88 Gullit trascina letteralmente il Milan alla conquista dell’undicesimo titolo nazionale, realizzando reti di splendida fattura e confermandosi uomo squadra di sublime qualità.
Gullit pallone d'oroLe peculiarità del Tulipano Nero, già emerse in Olanda, sono ora sotto gli occhi di tutti: a fine 1987 Gullit è miglior giocatore d’Europa. La conquista del Pallone d’Oro, oltre a rappresentare motivo d’orgoglio per il talento olandese e tutto il popolo rossonero, fa da volano alle ambizioni del centrocampista che nell’estate 1988, insieme con il formidabile Van Basten, compagno di successi al Milan, guida la nazionale olandese alla conquista del primo trofeo continentale.
Il trio Gullit-Van Basten e RijkaardNella stagione successiva 1988-89 il duo orange milanista diventa un trio: Gullit convince Rijkaard a raggiungerlo al Milan e la formazione rossonera si lancia nella splendida cavalcata continentale che culmina con l’epica notte di Barcellona, in cui la stella di Ruud brilla con due delle quattro reti milaniste a conquista della Coppa dei Campioni. Indimenticabile la prima marcatura, che rappresenta il sigillo della leadership di Gullit e l’emblema della felicità con cui Ruud contagia i tifosi. Nella storia rimane scritto, però, anche il 5-0 rifilato al grande Real Madrid.
La Sampdoria e il ChelseaRuud vive con alti e bassi le successive quattro stagioni rossonere. Infortuni costanti e clamorosi ritorni, momenti di stallo e gol - come quello fondamentale siglato nel 1993, contro l’Inter nel derby di ritorno, per spezzare il tentativo di rimonta in classifica dei nerazzurri -, il campione olandese è ancora uno dei simboli del Milan con il quale vince due scudetti, una Coppa dei Campioni e altri trofei.Il grande amore si interrompe nell’estate 1993: Gullit si rende conto di non essere più l’unico idolo della tifoseria, passando così alla Sampdoria e diventandone leader e goleador. La classica nostalgia canaglia riporta Ruud al Milan ma i tempi sono cambiati: Gullit non può essere più protagonista e, dopo un frettoloso ritorno a Genova, il Tulipano Nero spende le ultime energie di una entusiasmante carriera in Inghilterra, al Chelsea, in tempo per mostrare gli ultimi sprazzi di una classe immensa. Gullit diventa anche tecnico dei londinesi con i quali conquista, nel 1997, prima volta per un allenatore così giovane e non britannico, la Coppa d’Inghilterra.
COSA FA OGGI GULLITPer chi si stesse chiedendo: che fine ha fatto Gullit?, ecco la risposta. Smesso con il calcio, ha provato la carriera da allenatore, ma senza grandi risultati. Ha allenato Chelsea, Newcastle, Olanda Under 19, Feyenoord, Los Angeles Galaxy e Terek Groznyi. Capito che non era la sua strada, si è dedicato ad altro. Nel 2017 ha scritto un libro 'Non guardare la palla. Che cos’è (davvero) il calcio', mentre nel marzo 2019 viene scelto come ambasciatore per l’Europeo 2020. Nel frattempo è un apprezzato commentatore tv: fa l'opinionista per beIN Sports e Ziggo Sport.
LA LITE GULLIT-CAPELLORuud Gullit il 28 Novembre 1992 venne alle mani con Fabio Capello, suo allenatore, dopo un'accesa discussione avvenuta in seguito ad una sua esclusione dai titolari di Juventus-Milan di campionato. L'anno dopo venne ceduto alla Sampdoria. Ecco il racconto di quella volta che Gullit litigò con Capello
[gzn_video id=833251 autoplay=true]Dopo 20 anni è arrivata la pace tra Gullit e Capello, sancita dal video qui sotto
[gzn_video id=489939 autoplay=true]
IL RAPPORTO GULLIT-SACCHISe il Milan è diventato grande è grazie ai suoi campioni, ma anche grazie a Sacchi e alle sue martellanti idee. Un allenatore fuori dal tempo e dal normale, ma non facile da assecondare. Qui sotto due aneddoti che ha raccontato Gullit a proposito dell'allenatore di Fusignano e uno dello stesso Sacchi, su un periodo di astinenza sessuale proposto da Berlusconi alla squadra (e che Gullit non prese benissimo)
GULLIT: "TRE GIORNI CON SACCHI E CHIAMAI IL DOTTORE"
[gzn_video id=1489180 autoplay=true]
GULLIT E L'ANEDDOTO HOT CON...SACCHI SOTTO LE DOCCE
[gzn_video id=1341858 autoplay=true]
SACCHI: BERLUSCONI DISSE 'NO SESSO', GULLIT RISPOSE COSI'
[gzn_video id=886953 autoplay=true]
CURIOSITA' SU RUUD GULLIT
Il cappello con le treccine di Gullit e la pubblicitàLe treccine diventano un vero e proprio cult: a San Siro si vendono migliaia di cappellini con i finti capelli di Gullit, da indossare sugli spalti e sventolare in occasione delle innumerevoli prodezze del campione olandese. Un precursore rispetto alle successive parrucche dei 'capelloni' Valderrama, Fellaini ecc.. E le trecce irrompono come simbolo di successo anche nel campo della pubblicità: Gullit, vera e propria icona glamour, è nel 1989 tra i primissimi calciatori a prestarsi a spot pubblicitari. In particolare, resta nella storia quella in cui si mette alla guida di un’utilitaria.
Da Bob Marley a MandelaLa particolare capigliatura con le treccine rasta lo rendono particolarmente somigliante al mitico cantante Bob Marley: ed è proprio attraverso la musica che Ruud, con l’aiuto del gruppo dei Revelation Time, riesce a veicolare messaggi anti razzisti. Fa clamore la dedica del Pallone d’Oro 1987 a Nelson Mandela, all’epoca simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica; per cercare di smuovere le coscienze, sensibilizzandole al tema, Ruud incide il singolo “South Africa”.
Gullit e..le donneLa prestanza fisica, il sorriso beffardo, l’enorme simpatia fanno dell'olandese, oltre che sportivo apprezzato, un eroe del popolo femminile. Ruud ama le donne e ne è costantemente ricambiato. Tre matrimoni, innumerevoli flirt, Ruud è protagonista dei rotocalchi pronti a coglierne ogni avventura sentimentale.
Gullit, Berlusconi e..il sessoSecondo un divertente aneddoto recentemente svelato da Sacchi, il sesso è così importante per Gullit che, sollecitato dal presidente Berlusconi ad un mese di astinenza alla vigilia delle finale di Coppa Campioni del 1989, Ruud risponde con la consueta disarmante semplicità affermando che.... con gli attributi pieni lui non riesce a correre! Ecco il video in cui Sacchi spiega l'accaduto [gzn_embed_content src="videogazzetta" url="https://video.gazzetta.it/video-embed/71355b98-74fb-11e9-affc-fa5e7ca53fa0?"]
Al Chelsea come allenatore-giocatoreRuud è stato personaggio di culto ed innovatore anche in Inghilterra, assumendo l’originale ruolo di allenatore-giocatore, con pieni poteri di mercato, nella sua esperienza al Chelsea. Dopo un periodo di adattamento, Gullit vive a Londra una seconda giovinezza calcistica e non solo; stadi pieni e testa sgombra, Ruud segna e fa segnare. La sua strepitosa capacità di adattamento è ancora una volta apripista a grandi cambiamenti: grazie a lui gli inglesi cominciano a vincere le proverbiali diffidenze calcistiche verso gli stranieri. La bella vittoria in Coppa d’Inghilterra nel 1997 lo catapulta nella storia del calcio inglese: Gullit è il più giovane tecnico a conquistare questo trofeo nonché il primo senza nazionalità britannica. La lunga esperienza di calciatore, manager e commentatore per le TV di tutto il mondo hanno certamente consentito a Gullit di maturare grandi conoscenze tecnico–tattiche.
Il libroNel suo libro “How to Watch Football” emergono sia la capacità di osservazione di Ruud, calciatore, manager e opinionista, sia il suo modo 'open minded' di intendere la vita: lungi dal sentirsi un supereroe, Gullit guarda con attenzione e acuto spirito critico alle esperienze calcistiche della sua Olanda, confrontate con le più concrete ma spesso vincenti scuole italiana e spagnola.
LE DOMANDE PIU' FREQUENTI SU GULLIT:
Quante Champions ha vinto Gullit?Ruud Gullit ha vinto in carriera due Champions League, o meglio, due Coppe dei Campioni, come si chiamavano allora. La prima nel 1988-89, la seconda nel 1989-90)
Quanti Palloni d'oro ha vinto Gullit?Uno solo, nel 1987. Ma aprì un'epoca d'oro per il Milan e il calcio italiano. Dopo di lui Van Basten ne vinse due consecutivi, poi Lothar Matthäus dell'Inter e ancora Papin e Van Basten con la maglia del Milan (anche se il francese si era distinto con la maglia dell'OM). Un dominio tutto...italiano, per così dire.
Quanti figli ha Gullit? E chi è la moglie di Gullit?La vita privata di Gullit è stata alquanto movimentata. L'olandese si è infatti sposato per ben tre volte e ha avuto da ciascun matrimonio due figli. Le ex mogli in questione sono Yvonne de Vries, Cristina Pensa e Estelle Cruyff, mentre i nomi dei sei figli sono Maxim, Joelle, Charmayne, Quincy, Sheyenne e Felicity.
PALMARES GULLIT
Da calciatore:Feyenoord (Olanda): 1 titolo olandese (1983-84), 1 Coppa d’Olanda (1984) PSV Eindhoven (Olanda): 2 titoli olandesi (1985-86; 1986-87) Milan: 3 Campionati italiani (1987-88; 1991-92; 1992-93); 3 Supercoppe d’Italia (1988; 1992; 1994); 2 Coppe dei Campioni (1988-89; 1989-90); 2 Coppe Intercontinentali (1989; 1990); 2 Supercoppe europee (1989; 1990) Sampdoria: 1 Coppa Italia (1994) Nazionale Maggiore: 1 Campionato d’Europa (1988)
Da allenatore:Chelsea, Coppa d’Inghilterra (1997)
Premi individuali:Calciatore olandese dell'anno (1984; 1986) Pallone d’Oro (1987) Calciatore dell’anno World Soccer (1987; 1989) In 29esima posizione della lista World Soccer dei “Migliori calciatori del XX secolo” (1999) In 18esima posizione della lista IFFHS dei “Migliori calciatori del XX secolo” (2000) Inserito nel FIFA 100 (2004, classifica relativa ai più grandi calciatori viventi) Fa parte delle "Leggende del calcio" del Golden Foot (2011)
QUI LA HALL OF FAME DEL MILAN E TUTTE LE SCHEDE DEI GIOCATORIDi Enrico Maggioni e Matteo Ronchetti
Trofei vinti
Eerste Divisie (Serie B olandese)
1
Haarlem: 1980-1981
Campionato olandese
3
Feyenoord (1983-1984) PSV (1985-1986, 1986-1987)
Coppa di Olanda
1
Feyenoord: 1983-1984
Campionato italiano
3
Milan: 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993
Super Coppa Italiana
3
Milan: 1988, 1992, 1994
Coppa Italia
1
Sampdoria: 1993-1994
FA Cup
1
Chelsea: 1996-1997
Coppe dei Campioni
2
Milan: 1988-1989, 1989-1990
Super Coppa Europea
2
Milan: 1989, 1990
Coppa Intercontinentale
2
Milan: 1989, 1990
Campionato Europeo
1
Olanda (1988)
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|1979-82
|Haarlem
|Eredivisie + Eerste Divisie
|91
|32
|Coppa Olanda
|10
|4
|101
|36
|1982-85
|Feyenoord
|Eredivisie
|85
|31
|Coppa Olanda
|18
|13
|Coppa Uefa + C. Campioni
|6 (4+2)
|1 (1+0)
|109
|45
|1985-87
|PSV
|Eredivisie
|68
|46
|Coppa Olanda
|5
|7
|Coppa Uefa
|2
|0
|75
|53
|1987-88
|Milan
|29
|9
|Coppa Italia
|6
|3
|Coppa Uefa
|4
|1
|39
|13
|1988-89
|Milan
|19
|5
|Coppa Italia
|1
|2
|Coppa Campioni
|8
|4
|28
|11
|1989-90
|Milan
|2
|0
|Coppa Italia
|0
|0
|Coppa Campioni
|1
|0
|3
|0
|1990-91
|Milan
|26
|7
|Coppa Italia
|1
|0
|Coppa Campioni
|4
|1
|Supercoppa Uefa + Interc.
|3 (2+1)
|1 (1+0)
|34
|9
|1991-92
|Milan
|26
|7
|Coppa Italia
|1
|1
|27
|8
|1992-93
|Milan
|15
|7
|Coppa Italia
|6
|4
|UCL
|4
|0
|Supercoppa ita
|1
|0
|26
|11
|1993-94
|Sampdoria
|31
|15
|Coppa Italia
|10
|3
|41
|18
|lug-nov 1994
|Milan
|8
|3
|Coppa Italia
|2
|0
|UCL
|3
|0
|Supercoppa ita
|1
|1
|14
|4
|nov1994-1995
|Sampdoria
|22
|9
|Coppa Italia
|0
|0
|22
|9
|1995-98
|Chelsea
|48
|4
|FACup+CdL
|15 (8+7)
|3
|63
|7