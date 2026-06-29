Si accende il calciomercato del Milan in questo lunedì di fine giugno. Gerry Cardinale vuole regalare a Ruben Amorim un difensore centrale in grado di adattarsi al sistema di gioco del tecnico portoghese e in cima alla lista ci sono due giocatori della scuderia di Jorge Mendes. Nel frattempo, un vecchio obiettivo di mercato dei rossoneri potrebbe sbloccare la trattativa per portare Morten Hjulmand a Milano. Il Como sta preparando l'affondo per Mattia Liberali e parte dell'incasso del Catanzaro finirà nelle casse di Via Aldo Rossi. Intanto, nel pomeriggio, il Milan e Massimiliano Allegri hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, ufficiale la risoluzione del contratto di Allegri

Come riferito dal 'Corriere dello Sport' e confermato da Fabrizio Romano, l'ex allenatore del Massimiliano Allegri ha risolto il proprio contratto con il club rossonero ed ha ufficialmente firmato con il. Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', il tecnico toscano avrebbe siglato un, con opzione di rinnovo fino al 2029.

L'ostacolo per la risoluzione contrattuale di Allegri era di natura burocratica. Insieme al tecnico toscano, infatti, il Milan ha esonerato anche Furlani, Tare e Moncada. Uno scenario che ha portato a un vuoto di potere in cui nei quadri societari non c'erano dirigenti autorizzati a liberarlo.

Ex Milan, Liberali verso il Como

Mattia Liberali può tornare in Serie A. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ilavrebbe messo gli occhi sul trequartista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del. All'interno del contratto del giocatore con il Catanzaro è presente una clausola dae il club lariano sembra intenzionato ad attivarla.

Al momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà massimo 6 milioni di euro per acquistare il talento del Catanzaro. Questo significa che il club rossonero incasserebbe appena 3 milioni se Liberali dovesse approdare nella squadra di Fabregas. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.

Calciomercato, si sblocca Hjulmand?

Uno dei principali ostacoli nella trattativa tra ile loperè la concorrenza dell'. Il club spagnolo, infatti, corteggia il centrocampista danese da diversi mesi. Il maggiore potenziale economico e il blasone della Champions League potrebbero favorire i 'Colchoneros', ma una notizia delle ultime ore può cambiare tutto.

Stando a quanto riferito da 'AS', l'entourage di Goretzka lo avrebbe proposto all'Atletico Madrid. Il giocatore ha terminato il proprio contratto con il Bayern Monaco ed è libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Secondo il quotidiano spagnolo, Diego Simeone avrebbe già dato il proprio benestare e i 'Colchoneros' sembrano intenzionati a chiudere la trattativa.

Se l'Atletico Madrid dovesse affondare il colpo per Goretzka, è lecito aspettarsi che possa abbandonare la pista Hjulmand. Questo scenario metterebbe il Milan in prima fila tra le pretendenti del centrocampista danese. Il nodo principale, al momento, è legato alla richiesta dello Sporting. Come appreso dalla nostra redazione, la società portoghese dovrebbe partire da una valutazione di 50 milioni di euro.

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