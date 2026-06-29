Il Milan e Massimiliano Allegri si avvicinano alla risoluzione del contratto del tecnico livornese, attualmente in essere fino al 30 giugno 2027 e pesante sulle casse rossonere per 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Una volta che Allegri e l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Massimo Calvelli, avranno trovato l'intesa definitiva sulla separazione, a quel punto il Napoli potrà finalmente annunciare l'ingaggio dell'allenatore.

I dettagli del retroscena e il nodo buonuscita

Allegri, come ricordato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, ha già in mano un accordo blindato con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis dallo scorso 28 maggio. L'intesa è nata appena quattro giorni dopo quel Milan-Cagliari 1-2 che ha sancito la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League, e a soli tre giorni di distanza dal suo licenziamento.

L'unico vero intoppo burocratico che ha rallentato l'operazione con il Diavolo è legato all'entità della buonuscita:

La richiesta di Allegri : 5 milioni di euro lordi.

: 5 milioni di euro lordi. La posizione del Milan: la volontà di non andare oltre i 500mila euro.

Il nuovo contratto con il Napoli e i piani di mercato

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Un nuovo portiere

Un difensore centrale

Un esterno destro

Un rinforzo a centrocampo

Non appena la situazione burocratica sarà formalizzata, il tecnico toscano firmerà con gli azzurri un. Le cifre della nuova avventura sulla panchina partenopea prevedono uno stipendio da, a cui si aggiungeranno ricchi bonus legati alla vittoria dello Scudetto e al ritorno in Champions League. Nel contratto sarà presente anche un'opzione di prolungamento per un'ulteriore annata, spostando l'orizzonte al 30 giugno 2029.L'ufficialità arriverà secondo il consueto copione: prima il tweet del Presidente De Laurentiis sulla piattaforma 'X', poi la nota ufficiale della società. Nel frattempo, Allegri si è già calato nella nuova realtà iniziando a lavorare in chiave mercato. C'è da sfoltire una rosa extra-large da ben 37 giocatori e, al contempo, programmare i necessari innesti nei ruoli chiave:

Dall'impostazione della campagna acquisti si capirà anche l'evoluzione tattica del nuovo Napoli: resta da vedere se Allegri deciderà di riproporre il 3-5-2 visto nell'ultima esperienza al Milan o se virerà su un più offensivo 4-3-3.