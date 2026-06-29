Il tecnico livornese stringe i tempi per liberarsi dal club di Via Aldo Rossi: pronto un biennale con Aurelio De Laurentiis e le prime mosse per la rosa azzurra
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Il Milan e Massimiliano Allegri si avvicinano alla risoluzione del contratto del tecnico livornese, attualmente in essere fino al 30 giugno 2027 e pesante sulle casse rossonere per 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Una volta che Allegri e l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Massimo Calvelli, avranno trovato l'intesa definitiva sulla separazione, a quel punto il Napoli potrà finalmente annunciare l'ingaggio dell'allenatore.
I dettagli del retroscena e il nodo buonuscitaAllegri, come ricordato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, ha già in mano un accordo blindato con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis dallo scorso 28 maggio. L'intesa è nata appena quattro giorni dopo quel Milan-Cagliari 1-2 che ha sancito la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League, e a soli tre giorni di distanza dal suo licenziamento.
L'unico vero intoppo burocratico che ha rallentato l'operazione con il Diavolo è legato all'entità della buonuscita:
- La richiesta di Allegri: 5 milioni di euro lordi.
- La posizione del Milan: la volontà di non andare oltre i 500mila euro.
Il nuovo contratto con il Napoli e i piani di mercatoNon appena la situazione burocratica sarà formalizzata, il tecnico toscano firmerà con gli azzurri un accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. Le cifre della nuova avventura sulla panchina partenopea prevedono uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno ricchi bonus legati alla vittoria dello Scudetto e al ritorno in Champions League. Nel contratto sarà presente anche un'opzione di prolungamento per un'ulteriore annata, spostando l'orizzonte al 30 giugno 2029.
- Un nuovo portiere
- Un difensore centrale
- Un esterno destro
- Un rinforzo a centrocampo
Dall'impostazione della campagna acquisti si capirà anche l'evoluzione tattica del nuovo Napoli: resta da vedere se Allegri deciderà di riproporre il 3-5-2 visto nell'ultima esperienza al Milan o se virerà su un più offensivo 4-3-3.
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