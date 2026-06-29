Le manovre del Milan sul calciomercato estivo comprendono anche un vecchio pallino tornato d'attualità. Secondo quanto raccolto da fonti internazionali vicine al calciatore, la dirigenza di via Aldo Rossi ha riattivato i contatti per monitorare la situazione di Christantus Uche, eclettico centrocampista e attaccante nigeriano classe 2003 di proprietà del Getafe.

L'interesse del Milan per il nativo di Owerri non rappresenta affatto una novità: il capo-scout rossonero lo aveva già inserito nella lista dei desideri prima del suo trasferimento nel calcio inglese. La stima interna nei confronti del ragazzo è rimasta immutata e, stando a quanto riferito da Footy-Africa, nelle prossime settimane potrebbe materializzarsi un approccio formale con la dirigenza spagnola.

Il cortocircuito finanziario del Getafe: salta il riscatto del Crystal Palace

L'opportunità di mercato nasce dalle recenti vicissitudini vissute dal calciatore oltremanica. Nell'ultima sessione estiva, Uche si era trasferito in prestito annuale alcon un accordo che prevedeva l'obbligo di riscatto definitivo fissato a circa 20 milioni di euro al raggiungimento di 10 presenze da titolare in Premier League.

L'esperienza a Selhurst Park si è però rivelata fallimentare sul piano del minutaggio: il classe 2003 ha racimolato appena 14 presenze complessive e un assist, subentrando quasi sempre dalla panchina e non attivando la clausola per il riscatto obbligatorio. Questo intoppo ha generato un duro colpo per il bilancio del Getafe, che aveva già iscritto a bilancio la plusvalenza e che si è visto ridurre il budget dalla Liga per lo sforamento dei tetti finanziari.

L'annuncio del presidente Torres: di fronte alla necessità di ripianare i conti dopo il rientro del giocatore a Madrid, il presidente degli Azulones, Ángel Torres, ha rotto gli indugi dichiarando pubblicamente che il club è pronto ad ascoltare offerte concrete per Uche, aprendo di fatto un'asta internazionale.

Duttilità tattica e griglia delle pretendenti: il Milan sfida la Liga

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Club interessato Formula e posizione sul mercato Milan Valuta un inserimento con offerta a titolo definitivo sfruttando i canali esteri. Real Betis In forte pressione, anche se il Getafe preferirebbe non rinforzare una rivale diretta nella Liga. Everton Ha avviato i sondaggi per capire la fattibilità di un ritorno del giocatore nel calcio inglese.

A livello tattico, Uche rappresenta un profilo di spessore grazie a una struttura fisica imponente (190 centimetri) abbinata a una rara duttilità: può agire sia come centrocampista centrale di rottura, sia come prima punta mobile, caratteristiche che lo renderebbero un jolly prezioso nelle rotazioni europee del Milan.I rossoneri dovranno tuttavia muoversi con estrema rapidità per evitare di farsi anticipare dalla concorrenza, che si sta muovendo con insistenza sia all'estero che nella stessa Spagna: