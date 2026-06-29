Il destino di Rafael Leao al Milan dipende anche da Ruben Amorim: il confronto decisivo che andrà in scena dopo il Mondiale
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Nonostante le recenti dichiarazioni in cui afferma di voler lasciare il Milan, il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da decidere. Al termine del match ai Mondiali contro l’Uzbekistan, il portoghese si è espresso positivamente sul nuovo allenatore Ruben Amorim, rimandando ogni decisione al termine della Coppa del Mondo.
Calciomercato Milan, il futuro di LeaoPer il Milan, Leao è tra i nomi in cima alla lista dei cedibili. Una decisione che il club aveva già preso prima delle dichiarazioni del giocatore. La società rossonera è spinta anche da motivazioni di natura economica: dopo la spesa da 74 milioni di euro più bonus sostenuto per l'acquisto di Gonçalo Ramos, RedBird ha chiesto a Jorge Mendes di recuperare gran parte dell’investimento con la cessione di Leao.
Milan, il confronto tra Leao e AmorimLa valutazione del Milan si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma dalle parti di Via Aldo Rossi non si registrano offerte ufficiali. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la svolta per il futuro di Leao passerà da un imminente faccia a faccia (o un colloquio telefonico) con Amorim. Il parere del neo allenatore rossonero avrà un peso specifico importante e le sue valutazioni saranno tenute in enorme considerazione dalla dirigenza prima di prendere una decisione finale.
I nodi tatticiQualora Amorim dovesse dare il via libera alla permanenza dell'attaccante portoghese, l'operazione richiederebbe un profondo lavoro su campo. L’ex tecnico Sporting, infatti, è molto pretenzioso con i suoi esterni, ai quali richiede:
- Sacrificio costante nella doppia fase.
- Intensità nel pressing.
- Raddoppi difensivi.
- Continuità nell'arco dei novanta minuti.
Se invece il colloquio dovesse confermare l’addio, Leao dovrà presentarsi a Milanello con una proposta economica all'altezza delle richieste del Milan.
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