L'ex giocatore di Amorim, Evandro Roncatto, in esclusiva: "Il Milan trattenga Leao, con il nuovo tecnico è perfetto". Ma è davvero così? Scopriamolo insieme
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Per conoscere meglio Amorim, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Evandro Roncatto, non solo suo compagno di squadra ai tempi del Belenenses, ma anche suo calciatore al Casa Pia, nella stagione 2018-19. Nella lunga chiacchierata con l'ex calciatore portoghese è emerso un presunto gradimento del nuovo tecnico rossonero per Rafael Leao.
Roncatto consiglia a Leao di restare al MilanSecondo Roncatto, la soluzione migliore per Leao sarebbe rimanere al Milan. L'ex compagno di Amorim ha spiegato che il nuovo allenatore del Milan apprezza le qualità del numero 10 e che sotto la sua guida potrebbe rendere al massimo. Queste le sue parole ai nostri microfoni
“Leao dovrebbe restare al Milan, anche perché Amorim lo conosce da quando era un ragazzino. Sono sicuro che Leao con Amorim non giocherà al 100%, ma al 200%”.
Leao renderebbe al massimo con Amorim?Le opinioni dei match analyst che hanno studiato il gioco di Amorim vanno in controtendenza con quella di Roncatto. Il tecnico portoghese schiera le sue squadre con un 3-4-2-1, un modulo che non prevede la presenza di esterni d'attacco "puri", ma piuttosto di trequartisti o seconde punte accompagnate da laterali in grado di giocare a tutta fascia. In questo sistema di gioco, le caratteristiche di giocatori come Pulisic o Nkunku sarebbero più congeniali rispetto a quelle di Leao. Le mezze punte di Amorim, infatti, devono saper giocare in spazi stretti e accentrarsi per lasciare spazio agli esterni sulle corsie.
Le mezze punte di Amorim allo Sporting e al Manchester UnitedAi tempi dello Sporting, i trequartisti di Amorim erano Francisco Trincão e Pedro Gonçalves: due giocatori tecnicamente più puliti di Leao e decisamente meno esplosivi nell'uno contro uno. Nella parentesi al Manchester United, invece, i giocatori che si alternavano sulla trequarti erano Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Marcus Rashford.
Al di là delle caratteristiche tecniche, non abbiamo motivo di dubitare delle parole di Roncatto. Amorim potrebbe davvero apprezzare le qualità di Leao, considerandolo una potenziale arma per scardinare le difese più compatte. L'impiego di Rashford in quel ruolo lo testimonia. Tra tutti i profili menzionati, infatti, l'attaccante inglese è quello che più si avvicina a Leao per bagaglio tecnico.
Il futuro di Rafael LeaoNonostante il possibile gradimento di Amorim, Rafael Leao resta in uscita. Nelle recenti intervista rilasciate a 'Sport TV', il portoghese ha ribadito di voler lasciare il Milan in estate per intraprendere una nuova avventara all'estero. I 74 milioni di euro spesi per ingaggiare Gonçalo Ramos lasciano immaginare che Jorge Mendes possa aver promesso a Gerry Cardinale di vendere Leao per una cifra simile. Al momento, tuttavia, dalle parti di Via Aldo Rossi non si registrano offerte ufficiali.
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