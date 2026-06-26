Il percorso di crescita di Rafael Leão al Milan, iniziato nell'estate del 2019, è indissolubilmente legato alla figura di Zlatan Ibrahimović. Il fuoriclasse svedese, tornato in rossonero nel gennaio 2020 per chiudere la carriera sul campo, ha esercitato un'influenza enorme sul talento portoghese, spingendolo costantemente a superare i propri limiti e ad adottare un atteggiamento professionale rigido dentro e fuori dal terreno di gioco.

Ibra ha protetto, stimolato e sfidato Leão sin dal primo giorno, un ruolo di guida che è proseguito naturalmente anche dopo il suo addio al calcio giocato e il conseguente passaggio dietro la scrivania in qualità di Senior Advisor del fondo RedBird.

La lode pubblica a Fox Sports e il retroscena di Tuttosport

«Sono felice per Leão e per il suo gol. Per me è uno dei migliori in assoluto quando esprime questo livello di gioco. È un'iniezione di fiducia fondamentale» .

L'ultimo capitolo di questo legame è andato in scena durante i. Subito dopo la rete siglata da Leão nel netto 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan, Ibrahimović – attualmente impegnato come talent televisivo per l'emittente statunitense Fox Sports – ha rilasciato dichiarazioni d'accordo e stima profonda:

Come svelato dall'edizione odierna di Tuttosport, dietro la parziale retromarcia dell'attaccante portoghese rispetto alle sue recenti e ripetute dichiarazioni d'addio, non ci sarebbe soltanto il colloquio telefonico con il nuovo tecnico Rúben Amorim, bensì una profonda e costante mediazione diplomatica condotta in prima persona proprio da Ibrahimović.

Il nodo tattico nel 3-4-2-1 di Amorim e la posizione di RedBird

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Attore coinvolto Posizione strategica sul futuro di Leão Zlatan Ibrahimović Mediazione attiva per la permanenza e il rilancio motivazionale del giocatore. Rúben Amorim Stima il calciatore ma necessita di un forte spirito di sacrificio per adattarlo al 3-4-2-1. Gerry Cardinale Valutazione del profilo come sacrificabile sull'altare del bilancio e del Player Trading.

Il possibile dietrofront di Leão apre tuttavia un dibattito di natura prettamente tattica. Il numero 10 rossonero non rispecchia l'identikit del trequartista ideale per ildi Amorim, un sistema che nei due sotto-punta richiede calciatori di palleggio capaci di stringere verso il centro del campo per creare gioco, piuttosto che ali pure destinate a isolarsi sull'esterno per cercare l'uno contro uno.A questo scenario si sovrappone la visione economica della proprietà. Prima che Leão si esponesse pubblicamente,aveva fatto intendere come il portoghese non fosse considerato incedibile a fronte di offerte congrue, considerandolo un asset sacrificabile per finanziare il mercato in entrata.