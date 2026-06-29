Una vecchio pallino di mercato del Milan può sbloccare l'acquisto del nuovo centrocampista di Amorim: il possibile intreccio tra Leon Goretzka e Moretn Hjulmand
Calciomercato Milan - Ecco chi è Hjulmand, possibile obiettivo | VIDEO
Uno dei profili in cima alla lista di Ruben Amorim per rinforzare il centrocampo risponde al nome di Morten Hjulmand. Il tecnico portoghese ha già lavorato con il mediano danese classe 1999 ai tempi dello Sporting e avrebbe chiesto a Cardinale di provare a portarlo al Milan. A favorire l'eventuale acquisto di Hjulmand potrebbe essere un clamoroso effetto domino con l'Atletico Madrid in cui c'entra anche l'ex obiettivo di mercato dei rossoneri Leon Goretzka.
Retroscena mercato, Goretzka era un obiettivo del MilanGoretzka era l'obiettivo principale di Tare e Allegri per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione in Champions League, tuttavia, ha portato al licenziamento di entrambi e anche le trattative per il centrocampista tedesco classe 1995 si sono interrotte. Nonostante non sia più sulla lista del Milan, il futuro giocatore potrebbe essere decisivo per sbloccare il mercato in entrata dei rossoneri.
Hjulmand nella lista dell'Atletico, che però è pronto a virare su GoretzkaUno dei principali ostacoli nella trattativa tra il Milan e lo Sporting per Hjulmand è la concorrenza dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo, infatti, corteggia il centrocampista danese da diversi mesi. Il maggiore potenziale economico e il blasone della Champions League potrebbero favorire i 'Colchoneros', ma una notizia delle ultime ore può cambiare tutto.
Stando a quanto riferito da 'AS', l'entourage di Goretzka lo avrebbe proposto all'Atletico Madrid. Il giocatore ha terminato il proprio contratto con il Bayern Monaco ed è libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Secondo il quotidiano spagnolo, Diego Simeone avrebbe già dato il proprio benestare e i 'Colchoneros' sembrano intenzionati a chiudere la trattativa.
Calciomercato Milan, Goretzka all'Atletico può sbloccare Hjulmand?Se l'Atletico Madrid dovesse affondare il colpo per Goretzka, è lecito aspettarsi che possa abbandonare la pista Hjulmand. Questo scenario metterebbe il Milan in prima fila tra le pretendenti del centrocampista danese. Il nodo principale, al momento, è legato alla richiesta dello Sporting. Come appreso dalla nostra redazione, la società portoghese dovrebbe partire da una valutazione di 50 milioni di euro. Una cifra che rischia di essere fuori dai parametri del club rossonero, che sta già studiando alcune possibili alternative.
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