Uno dei profili in cima alla lista di Ruben Amorim per rinforzare il centrocampo risponde al nome di Morten Hjulmand. Il tecnico portoghese ha già lavorato con il mediano danese classe 1999 ai tempi dello Sporting e avrebbe chiesto a Cardinale di provare a portarlo al Milan. A favorire l'eventuale acquisto di Hjulmand potrebbe essere un clamoroso effetto domino con l'Atletico Madrid in cui c'entra anche l'ex obiettivo di mercato dei rossoneri Leon Goretzka.

Retroscena mercato, Goretzka era un obiettivo del Milan

Hjulmand nella lista dell'Atletico, che però è pronto a virare su Goretzka

era l'obiettivo principale diper rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione in Champions League, tuttavia, ha portato al licenziamento di entrambi e anche le trattative per il centrocampista tedesco classe 1995 si sono interrotte. Nonostante non sia più sulla lista del, il futuro giocatore potrebbe essere decisivo per sbloccare il mercato in entrata dei rossoneri.Uno dei principali ostacoli nella trattativa tra ile loperè la concorrenza dell'. Il club spagnolo, infatti, corteggia il centrocampista danese da diversi mesi. Il maggiore potenziale economico e il blasone della Champions League potrebbero favorire i 'Colchoneros', ma una notizia delle ultime ore può cambiare tutto.

Stando a quanto riferito da 'AS', l'entourage di Goretzka lo avrebbe proposto all'Atletico Madrid. Il giocatore ha terminato il proprio contratto con il Bayern Monaco ed è libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Secondo il quotidiano spagnolo, Diego Simeone avrebbe già dato il proprio benestare e i 'Colchoneros' sembrano intenzionati a chiudere la trattativa.

Calciomercato Milan, Goretzka all'Atletico può sbloccare Hjulmand?