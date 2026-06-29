La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nel vivo nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno 2026, e le indiscrezioni raccolte da PianetaMilan.it nelle sue Top News delineano un quadro di trattative frenetiche. La dirigenza di Via Aldo Rossi si muove su più tavoli per accontentare le richieste del nuovo tecnico Rúben Amorim, dividendo gli sforzi tra la necessità di blindare il reparto arretrato e l'esigenza di inserire nuova qualità in mezzo al campo.

1. Difesa: c'è l'accordo con António Silva, ma il Benfica fa muro

Il nome in cima alla lista dei desideri rossoneri per il ruolo di difensore centrale rimane quello di, talento classe 2003. Il Milan ha già gettato fondamenta solidissime sul fronte contrattuale, raggiungendoper un

La trattativa vive però una fase di stallo a causa della posizione del Benfica. Il club presieduto dall'ex rossonero Manuel Rui Costa fa muro sulla valutazione del cartellino. Direttamente dal Portogallo arrivano smentite decise sulle cifre circolate in Italia: le "Aquile" fanno sapere che il giocatore non partirà per una base di 20-25 milioni di euro e, vista la ravvicinata scadenza contrattuale fissata al 2027, sperano ancora di convincere il centrale a firmare il rinnovo di contratto.

2. L'alternativa in Serie A: proposto Tiago Gabriel del Lecce

Davanti alle difficoltà riscontrate a Lisbona, il Milan non si fa trovare impreparato e valuta strade alternative. Nelle ultime ore, il super procuratore Jorge Mendes ha offerto ufficialmente al Diavolo il profilo di, difensore centrale classe 2004 di proprietà del

Il giovane portoghese ha da poco formalizzato il proprio ingresso nella scuderia Gestifute di Mendes, intensificando i canali di dialogo con i rossoneri. Tiago Gabriel, reduce da un'ottima stagione in Salento, era già stato monitorato dal Milan nelle ultime due sessioni di mercato quando era assistito dalla CAA Base di Paolo Busardò. La dirigenza rossonera ha avviato le valutazioni interne sulla fattibilità dell'operazione.

3. Centrocampo: Amorim vuole Hjulmand, ma la concorrenza è altissima

Spostando il focus sulla linea mediana, la priorità assoluta indicata da Rúben Amorim corrisponde al profilo di, capitano e leader dello Sporting Lisbona. Il danese classe 1999 conosce già le dinamiche del calcio italiano grazie ai suoi trascorsi al Lecce e rappresenterebbe il partner ideale da affiancare ad Adrien Rabiot nel centrocampo a due del modulo 3-4-2-1.

L'ostacolo principale è rappresentato dalle alte pretese economiche dello Sporting, che valuta il cartellino non meno di 50 milioni di euro. Su Hjulmand, inoltre, si registra il forte inserimento dell'Atlético Madrid nella Liga e il monitoraggio costante di diversi club della Premier League inglese, pronti a darsi battaglia sul fronte dell'ingaggio.

4. Marc Casadó è la prima opzione di riserva

Qualora la pista Hjulmand dovesse rivelarsi fuori portata per ragioni di bilancio, l'alternativa low cost porta direttamente in Spagna. Jorge Mendes ha infatti messo sul tavolo dei dirigenti milanisti il nome di, centrocampista classe 2003 cresciuto nella prestigiosa "Masia" del Barcellona.

Il mediano spagnolo, sotto contratto con i blaugrana fino al 30 giugno 2028, cerca un minutaggio superiore rispetto a quello concessogli nell'ultima stagione da Hansi Flick. Con un costo stimato intorno ai 20 milioni di euro e caratteristiche tattiche che ricordano da vicino quelle di Joshua Kimmich, Casadó rappresenta un profilo sul quale il Milan sta riflettendo con estrema attenzione.

5. Scouting: Ibrahimović stregato da Kerim Alajbegović

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La vera sorpresa della mattinata riguarda le linee di scouting esterne, guidate in prima persona da. Il Senior Advisor di RedBird è rimasto letteralmente folgorato dalle prestazioni mondiali di, fantasista bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen.Ibrahimović, storicamente avaro di elogi, ha definito il giovane "una stella" dopo aver ammirato il gol capolavoro messo a segno nella fase a gironi contro il Qatar. Su indicazione dello svedese,di Roma e Atalanta, avviando i primi contatti esplorativi con il club tedesco per sondare i costi dell'operazione, attualmente stimati sui 25 milioni di euro ma destinati a salire.