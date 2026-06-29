Come più volte ribadito nelle scorse settimane, il ruolo strategico e "ibrido" di Zlatan Ibrahimović – equamente diviso tra l'universo RedBird e la quotidianità del Milan – rimane assolutamente centrale. Lo svedese opera in qualità di Senior Advisor della proprietà per il club rossonero. In virtù della sua enorme esperienza da attaccante di fama mondiale e come consulente diretto di Gerry Cardinale, Ibra continua a visionare e proporre profili che ritiene pronti per reggere l'impatto con la gloriosa maglia rossonera.

La folgorazione per Alajbegović ai Mondiali

Ultimamente, come ricordato dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola, l'attenzione di Ibrahimović è stata catturata da, talento classedi proprietà del. Il fantasista si sta mettendo in mostra con la maglia della Bosnia durante i Mondiali in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico, dove ha firmato un vero e proprio gol capolavoro nell'ultimo match della fase a gironi contro il Qatar. Ciò ha suscitato. Un attestato di stima pesante, considerando che lo svedese è storicamente restio a dispensare complimenti pubblici ai colleghi.

Consapevole della forte concorrenza interna in Serie A, guidata da Roma e Atalanta, Ibrahimović ha spinto il Diavolo a muovere i primi passi concreti per anticipare i tempi del trasferimento:

Primi contatti : la dirigenza rossonera ha già avviato i dialoghi con il Bayer Leverkusen per sondare la fattibilità dell'operazione.

: la dirigenza rossonera ha già avviato i dialoghi con il Bayer Leverkusen per sondare la fattibilità dell'operazione. Valutazione iniziale : la base economica di partenza per il cartellino si attesta sui 25 milioni di euro.

: la base economica di partenza per il cartellino si attesta sui 25 milioni di euro. Evoluzione del prezzo: la cifra è considerata destinata a salire sensibilmente in base alle prossime prestazioni del calciatore.

L'incastro tattico nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

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Sulla corsia mancina : corsia presidiata da Christopher Nkunku e Christian Pulisic, con quest'ultimo che all'occorrenza potrebbe essere spostato sulla fascia opposta.

: corsia presidiata da Christopher Nkunku e Christian Pulisic, con quest'ultimo che all'occorrenza potrebbe essere spostato sulla fascia opposta. Sulla corsia destra: l'arretramento strategico o il dirottamento di Pulisic aprirebbe lo spazio ideale per l'innesto di Alajbegović, monitorando sempre le piste che portano a Francisco Trincão dello Sporting Lisbona e Nicolò Zaniolo dell'Udinese.

L'eventuale sbarco a Milano del gioiello bosniaco – che predilige agire come trequartista destro con la tendenza ad accentrarsi partendo dal versante mancino – andrebbe a ridisegnare le rotazioni sulla trequarti di. Nello scacchiere tattico del tecnico portoghese si registrerà la sicura partenza di Rafael Leão, un vuoto che i rossoneri intendono colmare sfruttando la duttilità degli elementi già in rosa.La composizione delle coppie sulla trequarti potrebbe svilupparsi secondo precise linee di mercato: