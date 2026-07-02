In una giornata piena di colloqui a Casa Milan, continuano a tenere banco i temi legati al futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic, i due migliori marcatori del club rossonero nella stagione appena terminata. Il portoghese ha chiuso con 10 gol e 3 assist in 31 presenze, mentre lo statunitense ha totalizzato 10 reti e 4 assist in 34 partite complessive. A fare chiarezza sul loro avvenire ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto in diretta su 'DAZN' durante il suo format 'Here We Go Daily'.

Le parole di Fabrizio Romano su Pulisic

“Sul nome di Christian Pulisic posso confermarvi che l’intenzione del Milan e è quella di continuare insieme. Si è parlato della Roma e di altre offerte dall’estero, ma in questo momento il Milan non ha intenzione di dare apertura. Gerry Cardinale conta su Pulisic e al termine del Mondiale parlerà con il giocatore insieme ad Amorim. L’intenzione è di trattenerlo e di valutare il discorso rinnovo”.

ha rassicurato i tifosi rossoneri sul futuro di, spiegando come l'intenzione disi quella di trattenere lo statunitense al Milan.

Stando a quanto riferito dal portale britannico 'TeamTalk', il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Pulisic per il post-Salah. Un interesse che si unisce ai già noti sondaggi di Roma e New York City FC. Il Milan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi dello statunitense, che Rubem Amorim considera un punto fermo attorno a cui costruire la squadra.

Romano sul futuro di Leao

“Rafael Leao resta in uscita. Nonostante le prestazioni al Mondiale e la connessione portoghese con Amorim, il Milan continua a dare apertura totale alla possibilità di cederlo. Sono partiti i primi colloqui con i suoi agenti per capire che tipo di soluzioni potranno esserci. Mi aspetto un addio”.

Per quanto riguarda il futuro di, Fabrizio Romano ha ribadito come l'attaccante portoghese sia

La redazione di PianetaMilan apprende che il Milan valuta il portoghese tra i 60 e i 70 milioni di euro. La dirigenza sta valutando anche un trasferimento in prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, per permettere all'eventuale acquirente di rimandare la spesa alla prossima estate. Una cifra importante, ma in linea con la spesa effettuata dalla società per l'acquisto di Gonçalo Ramos, pagato 74 milioni di eruo più bonus.