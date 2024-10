Richard Rios è un obiettivo molto caldo per il Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato: ma spunta un ostacolo enorme

Uno dei nomi accostati al centrocampo del Milan nelle ultime settimane è quello di Richard Rios , talento del Palmeiras , anche se nelle ultime ore è emerso un ostacolo enorme. I rossoneri infatti nel corso della sessione estiva di calciomercato lo hanno sondato, ma alla fine il club brasiliano ha deciso di non lasciarlo partire. A gennaio, però, complice l'infortunio di Ismael Bennacer ci sarà senza ombra di dubbio un innesto in quella zona di campo. Tanti i profili osservati dal Diavolo e tra questi, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche il giovane talento colombiano.

Calciomercato - Milan-Rios, piovono conferme: ma c'è un ostacolo quasi insormontabile

Secondo quanto riportato da 'Antena 2', a tal proposito, il Milan sarebbe effettivamente uno dei club maggiormente interessati a Richard Rios. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche West Ham e soprattutto il PSG, che ha fatto irruzione proprio nelle ultime ore. Non solo, perché il club parigino avrebbe anche presentato un'offerta di circa 20 milioni di euro più bonus. Il Palmeiras al momento l'avrebbe rifiutata, ma non è detto che non ci possa essere un'apertura nelle prossime settimane. I rossoneri sono comunque avvisati, anche sulla cifra che dovranno spendere.