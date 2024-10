Milan, Okafor non è una semplice risorsa. Chukwueze: è l’ora della svolta

Partiamo da un presupposto: Noah Okafor non è una semplice risorsa. L'attaccante svizzero è un giocatore di gran talento e troppe volte fermato dai fastidi muscolari. Arrivato durante la scorsa estate, per una cifra vicina ai 14 milioni di euro , l'ex giocatore del Salisburgo ha mostrato solo a sprazzi le sue spiccate qualità. Adesso, approfittando anche di un momento negativo per Rafael Leao , Okafor è pronto a prendersi la scena, ma attenzione a definirlo solo come un semplice sostituto.

36 presenze, 6 gol e 3 assist. Questi sono i numeri di Okafor della passata stagione. In più, contate anche le 13 partite saltate a causa di problemi muscolari. 1005 minuti totali, molti dei quali da subentrato, per un ragazzo giunto a Milanello per essere il vice-Leao. Le gerarchie, almeno per il momento, sembrano poter cambiare. Il portoghese, come detto, non sta attraverso un periodo roseo e Okafor ha la chance per mettere in discussione anche un totem come Leao. Questa situazione, diversamente da come la vedono alcuni, è un qualcosa di molto positivo. Se vi è competizione significa che gli elementi presenti in rosa valgono eccome.