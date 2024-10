Milan, e ora come si fa senza Theo e Reijnders? Ecco le possibili soluzioni

Come si fa senza Theo e Reijnders?

E quindi chi scenderà in campo al posto di Theo e Reijnders? Se il sostituto del terzino francese lo abbiamo già visto in azione, parliamo di Terracciano, per il centrocampista olandese risulta più complicato. Nella rosa rossonera, difatti, non è presente un altro giocatore con le stesse caratteristiche dell'ex AZ. Sicuro del suo posto è il solo Youssouf Fofana, per il compagno di reparto c'è da capire se Fonseca vorrà tentare nuovamente con Loftus-Cheek formato mediano o dare una nuova chance a Yunus Musah.