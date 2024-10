Calciomercato Milan, il capitano Davide Calabria, in scadenza di contratto coi rossoneri, è finito nel mirino di diverse squadre.

Il capitano del Milan Davide Calabria, con ogni probabilità, è alla sua ultima stagione in rossonero, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025. La dirigenza rossonera, per il momento, non avrebbe intenzione di rinnovarglielo.