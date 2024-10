L'attuale impianto del 'Meazza', al contempo, sarebbe conservato: niente eventi, dunque, come i concerti o altre partite di calcio ed altre competizioni sportive. In merito, poi, alle parole di Paolo Scaroni, Presidente del Milan, che ha spiegato come realizzare un nuovo stadio tutto del Milan a San Donato Milanese per il club di Via Aldo Rossi sia ancora l'opportunità numero uno, Sala ha replicato da par suo.