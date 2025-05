Meret: “Con Juve e Milan le parate da scudetto, quella a Gimenez…”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista rilasciata a Cronache di Napoli: la parata contro il Milan

Alex Meret, portiere del Napoli , si appresta a vivere l'emozione di conquistare il suo secondo Scudetto con la maglia azzurra, ancora una volta da protagonista tra i pali. L'estremo difensore classe '97 ha condiviso i suoi pensieri e le sue sensazioni in un'intervista rilasciata a Cronache di Napoli, ripercorrendo una stagione ricca di interventi decisivi.

Nel corso dell'intervista, Alex Meret ha menzionato una parata in particolare che, a suo dire, ha avuto un peso significativo nell'economia del campionato: il rigore neutralizzato a Gimenez del Milan. Questo episodio si è verificato nella sfida casalinga contro i rossoneri, vinta poi dal Napoli: "Secondo me gli interventi che nell’economia del campionato hanno avuto un peso particolare sono stati quelli compiuti contro Yildiz nel successo interno contro la Juventus e il rigore parato a Gimenez, sempre al Maradona. Sono state due parate arrivate in due momenti chiave della stagione. "