Acerbi, eroe per una notte. Quella chance al Milan: fu un addio prematuro?

Il gol dal giocatore che non ti aspetti, all'ultimo secondo della partita più importante della stagione. Francesco Acerbi è l'eroe dell' Inter nella sfida di Champions League contro il Barcellona . Un difensore di 37 anni che firma la rete contro la squadra che porta in dote il talento più brillante della scena calcistica mondiale, ovvero Lamine Yamal . Sembra la trama di un film, ma è successo davvero. Acerbi salva l' Inter e la porta in finale, ripensando a una carriera che lo ha visto passare anche per il Milan .

Già, poiché, per chi non si ricordasse, Acerbi è stato un giocatore rossonero. Acquistato nell'estate del 2012 dal Chievo, per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, il difensore italiano fece il salto in un top club, ma senza trovare grande fortuna: una sola stagione con la maglia del Milan condita da appena 10 presenze. Chi vanta una buona memoria, poi, ricorderà sicuramente il suo esordio in rossonero, nella vittoria in campionato contro il Bologna, e soprattutto la titolarità nell'importante sfida di Champions League contro il Malaga.