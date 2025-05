Ex Milan, Gattuso: “Guadagno la metà di quello che dicono!”

Con questa dichiarazione, l'allenatore calabrese ha stemperato la potenziale polemica legata alla pubblicazione del suo stipendio, trasformando quella che poteva essere una notizia scomoda in un'occasione per ribadire, con il suo stile inconfondibile, una presunta discrepanza tra le cifre reali e quelle circolate precedentemente.

Intervenuto poi in conferenza stampa nel post-partita, Gattuso non ha nascosto il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali sull'ultimo match: "L'arbitro? Lascio a voi il commento. Sono straniero, non sono croato. Giudicate voi. Nel secondo tempo, prendo palla, siamo in una situazione di tre contro tre e l'arbitro ferma la partita. Questo mi ha dato fastidio. Il resto l'avete visto voi."

Le parole del tecnico italiano lasciano intendere un certo malcontento per la direzione di gara, pur senza entrare direttamente in polemica con il direttore di gara, appellandosi al giudizio dei presenti.

Tornando poi all'andamento della partita, Gattuso ha riconosciuto la superiorità dell'avversario: "La Dinamo è migliore. Hanno esperienza, talento e hanno vinto molto. Non sono forti come squadra, ma hanno singoli forti."

Nonostante la sconfitta, l'ex centrocampista del Milan ha espresso una parziale soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, recriminando per i punti persi nelle precedenti uscite: "Sono soddisfatto di questa partita. L'unico rammarico sono i punti nelle ultime quattro partite. Se avessimo giocato in questo modo, non li avremmo sprecati."

Nonostante la battuta, resta alta la tensione attorno al futuro dell'Hajduk e di Gattuso. La perdita del primato in campionato ha generato malumore tra i tifosi, che riponevano grandi speranze nel tecnico italiano per riportare il titolo a Spalato dopo anni di attesa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Gattuso riuscirà a ribaltare la situazione in campionato e a conquistare quel trofeo che, al momento, appare più lontano. La vicenda dello stipendio, pur curiosa, sembra passare in secondo piano rispetto all'obiettivo sportivo primario.